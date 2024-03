Hijo de Erika Buenfil ya tiene novia y la presume en redes

Nicolás Buenfil, hijo de Erika Buenfil, sorprendió en redes sociales, luego de compartir una serie de fotografías a lado de una joven quien, tal parece, es su primera novia formal, pues decidió hacer oficial su relación con una publicación en la que se les ve disfrutar juntos de un evento social al que fueron invitados.

A pesar de que "Nico" no se ha lanzado como figura pública, es muy conocido a través de las redes sociales, gracias a las constantes colaboraciones que realiza con su madre, la actriz Erika Buenfil que, desde hace unos años, se granjeó el título de "la reina del TikTok".

De hecho, en declaraciones recientes la actriz tuvo que reconocer que, entre más pasaba el tiempo, su hijo se negaba a acompañarla a eventos sociales en que no fuera invitado por los contenidos que el genera en redes, debido a que quiere hacerse de su propio camino en el mundo del entretenimiento.

Y aunque cada vez es menos frecuente verlos juntos en alfombras rojas, la relación entre la actriz y su hijo de 19 años siempre ha sido muy estrecha, pues el joven creció lejos de su padre, Ernesto Zedillo Velasco, aunque en la actualidad ya sostienen una relación cordial.

Nicolás siempre se ha caracterizado por ser un joven discreto y muy inhibido, personalidad que ha ido evolucionado con el paso de los años, pues hace unos meses fue muy criticado por hacer una publicación sugestiva y de connotación sexual, relacionada a la apariencia de la influencer Yeri Mua.

No pasó mucho para que el nombre del joven volviera a causar polémica, cuando su madre se indignó porque la heterosexualidad de Nicolás se había puesto en duda, luego de que grabara bailando el exitoso tema de los 2000, Murder on the dancefloor de Sophie Ellis-Bextor.

Lo que molestó en redes sociales fue que la actriz asegurara que su hijo era un "hombrecito" que iba "por muy buen camino", pues en redes, la comunidad LGBTTTIQ consideró que era un discurso homofóbico, al relacionar a la homosexualidad con "el mal camino".

En esa ocasión, Nico también desacreditó los comentarios relacionados a su orientación sexual y aseguró que le encantaban las mujeres, pero ahora sólo a una de ellas le pertenece su corazón, pues este fin de semana presumió que se encuentra muy enamorado de una joven, cuyo nombre es Paola Ramírez.

El joven compartió cinco fotografías en las que aparece con Pao, en lo que parece ser una boda o un evento social que se llev´oa cabo en un jardín.

Como descripción, el hijo de Erika se limitó a colocar dos emojis de corazón.

De Paola sabemos muy poco, pues sus redes sociales son privadas, aunque por una foto que Nico puso en sus historias de Instagram pudimos constatar que su novia fue recíproca y también subió fotografías de la fiesta a lado de él.

