Hija de Paul Walker revela que se sometió a un aborto

Meadow Walker, hija del fallecido actor Paul Walker expresó su descontento por la reciente decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos, en la que revocaron el derecho de las mujeres a acceder de manera legal a un aborto.

A través de sus redes sociales, la modelo no solo lamentó la medida de la Corte; también compartió su propia experiencia ya que en 2020, en plena pandemia por Covid-19, se sometió a un aborto.

“Hay innumerables mujeres que han luchado para tomar la decisión de abortar. Yo también he luchado con la elección, pero en 2020, cuando el mundo se derrumbaba durante la pandemia, busqué un aborto”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Walker reveló que fue una decisión privada y personal y que en ese momento se sintió sumamente bendecida de contar con un buen médico, quien la apoyó durante el proceso.

Lee también: Yrma Lydya se había divorciado de su esposo por violencia familiar y amenazas a punta de pistola

Incluso, reconoció que la ayuda del doctor fue un factor importante para que ella sea la persona feliz y sobre todo sana que es ahora, y comparó la revocación con las agresiones que las mujeres viven día con día.

“Saber que aún más mujeres no tendrán la oportunidad de buscar una interrupción segura del embarazo o de elegir la seguridad de sus cuerpos es absolutamente desgarrador. En un mundo que margina constantemente a las mujeres, esto me parece el mayor ataque de todos. Prohibir el aborto no impide abortos, sino abortos seguros", expresó.

Pero esto no fue todo, tras contar esta parte tan privada de su vida, Meadow detalló que recibió un sinfín de mensajes en su contra, en los que la criticaban por sus acciones pasadas y pidió a las personas que no comulgan con sus creencias abstenerse de comentar “cosas horribles”.

Lee también: Belinda estuvo a punto de desmayarse durante su concierto en Monterrey