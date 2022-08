Hija de Cecilia Galliano le propone abrir su Only Fans

A Cecilia Galliano su hija Valentina le hizo una seria propuesta de crear juntas una página de Only Fans, el sitio donde los famosos suben contenido sexy y especial exclusivo para aquellos seguidores que tengan una membresía para acceder a esas fotografías. Sin embargo, la actriz argentina aseguró que nunca lo haría.

“Está loca, le dije que no, está más loca que yo”, recuerda entre risas Galliano. En contraste, Valentina, quien la acompañó a una obra de teatro en la Ciudad de México, dijo que una vez que termine su carrera, la cual estudia en España, quizá reconsidere la idea. “Cuando me tenga que mantener solita ahí ya no me pueden decir nada, entonces ya les estaré avisando”, expresó Valentina.

Televisa quiere que regrese “Big Brother”

Televisa/Univisión trata de revivir sus clásicos que le dieron toda la audiencia en años pasados, tal es el caso de las telenovelas que están volviendo a grabar, pero esta vez con algo distinto en la historia.

Sin embargo, el programa que están pensando en traer de nuevo es el exitoso reality conocido como “Big Brother”. Aunque la televisora de Emilio Azcarraga aun no confirma dicho rumor, se están pensando en algunas posibles conductoras dentro de las que destacan nombres como Adela Micha, Yolanda Andrade y aunque se pensara en ofrecer la conducción a Verónica Castro, ella no muestra interés en regresar pronto a la televisión mexicana.



Foto: Juan Boites/El Universal Archivo

Alonso Echánove confesará problemas en libro

A sus 68 años, Alonso Echánove está echándose un clavado en su memoria, pues habrá un libro sobre él. Con más de 50 películas y telenovelas, como “La vida conyugal” y “Si Dios me quita la vida”, el actor rememorará sus inicios en un momento en que, sin ser galán, se convirtió en un indispensable para directores que, dicen, dejaron de llamarle cuando su problema de adicción fue incontrolable.



Foto: Carlos Mejía /El Universal