Después de 42 días dentro de “La casa de los famosos 3”, el cantante Juan Rivera decidió abandonar el reality de Telemundo por motivos personales la noche de este lunes, minutos antes de la gala de eliminación.

Ya afuera de esta residencia, el conductor Héctor Santarti le preguntó al hermano de Jenni Rivera acerca de qué había aprendido de esta experiencia de encierro, a lo que respondió que aún era muy pronto para descifrarlo.

Además, el interprete de 45 años explicó que aceptó participar en este programa de telerrealidad para que el público viera a otra persona, ya que a través de lo que publican los medios se ha hecho a la fama de ser una persona "problemática", "impulsiva" y "broncuda".

“Yo quería que la gente conociera algo más en el transcurso de eso; tuve la oportunidad de que Dios tuviera algo para mí, que él quería que yo hiciera (esto) aquí", relató.

“Realmente creo que Dios me puso aquí para mostrar la grandeza de su amor y de lo que él puede hacer en una vida tan turbulenta como la mía, al final de cuentas aprendí que yo no vine a que la gente conociera a Juan, yo vine a que Juan conociera a Juan”, profundizó.

Sandarti también mencionó que se llevaron una sorpresa al conocer un poco más de la personalidad de Rivera quien, desde el principio, afirmó que era un hombre de familia.

A su salida, Brenda, la esposa de Juan, acudió a las instalaciones del show para recibirlo.

El exparticipante de este reality indicó que su esposa ha sido su gran apoyo en los momentos difíciles de su vida, cuando estuvo dentro del alcoholismo, y su dependencia a sustancias ilícitas, en la prisión y durante los problemas de infidelidad y violencia.

“Esta mujer ha sido una constante en mi vida, ella es lo que necesito, le doy gracias a Dios y a mi madre por darme la vida, pero ella (mi esposa) me entregó la de ella y yo quiero hacer lo mismo por ella y por mis hijos.

“Me dolía pensar el que mi mujer volviera a estar derramando lágrimas por mí en mi hogar y que yo estuviera acá (en ‘La casa de los famosos’); se dice que al lado o detrás de un hombre hay una mujer, para empezar yo no me siento un gran hombre, pero en este caso no está detrás sino a mi lado y por muchos años ella fue de frente”.

Mejores momentos de Juan Rivera dentro de la casa

Durante este bloque recordó sus mejores momentos dentro de esta casa en donde expresó las siguientes palabras:

“Estoy nervioso de estar aquí, he estado en la cárcel una vez, pero esto es distinto”, “y que Dios diga hasta cuándo estaremos aquí y nos llevemos recuerdos chidos”, “porque aquí estamos juntos, si se hunde el barco, se hunden todos”, “a mí no me tienen que respetar, pero les pido que no me falten al respeto”, “llevo cuatro días que no hablo con mis hijos y se me hace una eternidad”, “si me dicen mandilón, sí lo soy pero tengo a una vieja feliz”, me vale mad…”, “mi cumpleaños ha sido una fecha muy difícil para mí desde que partió mi hermana”.

