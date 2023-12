Hermana de Octavio Ocaña reacciona a la condena, de más de 20 años, del policía involucrado en la muerte del actor: "se logró"

La tarde del 29 de octubre del 2021, la trágica muerte de Octavio Ocaña conmocionó al mundo del espectáculo.

Los primeros reportes indicaron que el joven actor había fallecido tras estar involucrado en una persecución policial que terminó con el impacto de su camioneta en la carretera Chamapa-Lechería, en el estado de México. El choque habría sido tan fuerte que, presuntamente, provocó que Ocaña se disparara por accidente en la cabeza, arrebatándose así la vida.

Estas versiones nunca fueron aceptadas por la familia del actor, incluso llevaron a cabo un peritaje de manera privada, que indicó que el integrante de "Vecinos" había sido sometido y asesinado por dos agentes de la policía municipal, uno de ellos Lepoldo Azuara, quien fue detenido y recientemente declarado culpable.

Sin embargo, fue hasta esta tarde cuando el exoficial fue sentenciado a 20 años y nueve meses de prisión en el penal de Barrientos, noticia que fue celebrada por todo lo alto por los Ocaña.





El actor de la serie "Vecinos" perdió la vida a los 22 años. Foto: Instagram





Lee también Declaran culpable a expolicía por homicidio doloso de Octavio Ocaña, reporta familia del actor

A través de su cuenta oficial de Instagram, Bertha Ocaña, hermana del fallecido actor, dio a conocer la noticia y se dijo completamente satisfecha de haber logrado que el asesinato de su hermano no haya quedado impune: "Estoy super feliz, le pese a quien le pese... 20 años y nueve meses de condena por homicidio doloso y abuso de autoridad. No hay más que decir, se logró y me siento muy feliz por ello", expresó en un video que compartió en sus historias.

Por su parte, Ana Lucía Ocaña, madre del actor, compartió un sentido mensaje para agradecer a las autoridades y pedir por el descanso de Octavio, ahora que el caso ha llegado a su fin: "Hoy miro al cielo y digo: 'hijo mío, mi más grande ángel... se logró. ( Está) Sentenciado tu asesino; se siente un alivio (porque) no quedaste impune", escribió.









Familia de Octavio Ocaña recibió amenazas durante el proceso

Días atrás y durante la última audiencia del juicio, Bertha reveló que su madre había sido víctima de amenazas por parte de los familiares de Azuara, esto cuando salió de la sala por unos minutos y se dirigió al estacionamiento del penal: "Quiero decirle a la familia de Leopoldo Azuara de la Luz, quienes se atrevieron a amenazar a mi mamá aquí afuera de este penal de estos juzgados, que no les tenemos el más mínimo miedo”, dijo a los medios.

Asimismo aseguró que no se dejarán amedrentar, pues lograr una condena para un funcionario público era un logro histórico : "Sí somos muy chingones y no me interesa en lo absoluto sus amenazas. si están muy enojados, es problema de ellos. La justicia sí existe y existió para nosotros”, finalizó.

Lee también Familia de Octavio Ocaña a punto de obtener justicia; policía involucrado en la muerte del actor será sentenciado