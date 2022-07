Henry Cavill podría volver a ponerse la capa de Superman

Luego de que formara parte de “Justice League” en 2017, poco se ha sabido sobre el futuro de Henry Cavill en el mundo cinematográfico de DC Comics.

El actor se unió a la familia de héroes en 2013, interpretando a Superman en la cinta “Man of Steel” y posteriormente en “Batman vs Superman: Dawn of Justice”; sin embargo, las opiniones de los seguidores, quienes no vieron con buenos ojos su actuación, lograron que la aparición de Cavill ya no se concretara en los próximos proyectos, asimismo, la empresa reveló que estaban pensando en cambiar al actor.

Ahora, han comenzado a circular algunas versiones de que el británico podría regresar a la pantalla grande portando la emblemática capa del superhéroe kryptoniano, esto luego de que varios medios aseguraran que formará parte de la Comic-Con 2022.

De acuerdo con “Deadline”, Cavill hará una aparición sorpresa en el Panel Hall H de la convención de comics más famosa del mundo, que será celebrada en San Diego del jueves 21 de julio al domingo 24 de julio. Aunque, la participación de Henry no está justificada, muchos han tomado esta noticia como su confirmación en el elenco de “Black Adam”, donde interpretaría, una vez más a Clark Kent.

Hasta el momento no hay nada confirmado, incluso, “The Direct” refirió que para esta nueva cinta, DC ha descartado interconectar los distintos universos, pero los fans han tomado estas señales como una luz en el camino.

