Héctor Suárez Gomís: su pelea con el hijo de AMLO y el recordado roast con su padre

Héctor Suárez Gomís se volvió tendencia en redes sociales por aquel roast que su padre le hizo luego de que éste le echara en cara que había embarazado a una de las amigas de su hermana y, además, que los había marcado de por vida como padre, pero a cinturonazos, posteriormente, Héctor Suárez devolvió todas las “bromas” a varios que staban allí presentes, como José María de Tavira, Martha Figueroa y especialmente a su hijo, a quien le dijo.

"Llevas más de cuatro años diciendo que te golpeé de niño, hoy sí te voy a pegar, pero con la palabra y la verdad, el que se lleva se aguanta. Tú ésta y todas las noches con tal de hacer reír al público te has valido de una infame mentira, como que soy pedófilo, que ando con niñas o que me casé con la mejor amiga de tu hermana. Tú bien sabes que eso es una infamia, una mentira, y lo sabes y te consta y, sin embargo, lo explotas para hacer reír sin importarte mi honor y que soy tu padre”, y agregó.

“Mi amor por ti es tan grande como tu talento”.

El tono de este tipo de formatos es "rostizar" al otro, echando mano de todos los elementos que puedan tomar, por lo que el fallecido comediante no dudó en responder a su hijo directo y con humor, pero también reflexionando sobre sus propios errores.

Fuera de este roast, padre e hijo siempre mostraron una relación amorosa y unida entre ellos, cosa que compartían en las entrevistas. En 2016, Héctor Suárez dijo a EL UNIVERSAL

“Quiero que mis hijos simplemente me recuerden como un papá que no los abandonó”, y además, como un padre consentidor.



Las otras polémicas de Héctor Suárez Gomís

Héctor Suárez Gomís es un asiduo usuario de Twitter que constantemente opina y critica especialmente temas políticos.

El pasado 14 de abril, Suárez Gomís contestó por Twitter a un post del hijo de AMLO, José Ramón López Beltrán, quien decía que Elon Musk debería comenzar a limpiar Twitter México, ya que, de acuerdo con sus propias palabras, está "dirigida por unos cuantos acomplejados simpatizantes de Felipe Calderón”.

La respuesta de Gomís fue la siguiente

“¿Con esta sagacidad, el bodoque con obesidad mórbida es abogado en USA? @30JR41_ Curioso que hable de acomplejados porque si no fuera por ellos, el Benito Juárez wannabe de su papá, no sería tan populachero. ¡Un acéfalo aconsejando a @elonmusk!

Al respecto, el hijo del presidente de México no se quedó callado, y externó.

“Tuve el gusto de conocer a tu papá porque me buscó para felicitarnos. Fue y sigue siendo uno de mis comediantes favoritos. Triste leerte. Que diferencia”.

“Los idiotas inventan adjetivos como fifís”

Cada determinado tiempo, alguna publicación del también comediante se viraliza y genera diversas reacciones, como cuando en 2020 escribió.

“En México existe gente inteligente e idiota... Y los idiotas inventan adjetivos como fifís, fachos, conservadores, derechairos y los ‘moralmente derrotados”,

Dicha publicación tuvo casi 30 mil me gusta en Twitter.



En México no existen fifís, fachos, conservadores, derechairos y los "moralmente derrotados".

"Yo ya renuncié a mi herencia"

El 3 de junio de 2019, Héctor Suárez enfrentaba problemas de salud, por lo que su hijo utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo, a lo que un usuario de Twitter contestó “Punto para el Pelón Gomís en la lucha por la herencia. Bien jugado campeón”.



Al respecto, Suárez Gomís no se quedó callado y contestó.

“Renuncié a ella desde hace años para que todo sea de mis hermanos y su esposa. A mí no me hace falta más.

¡Mal jugado tu "intento" de joder subcampeón!”.



Renuncié a ella desde hace años para que todo sea de mis hermanos y su esposa.

A mí no me hace falta más.

Cuando lo acusaron de ser infiel con Lisette

En 2015, el Pelón Gomís fue señalado de ser infiel a su pareja por siete años, Sandra Quiroz, con Lisset. Él y Sandra tienen un hijo en común.

Cuando surgió este escándalo, el comediante negó completamente esta situación, lo mismo Lisset, pero meses después de su separación, confirmó que estaban saliendo en otro plan.

“Coincidimos en una fiesta y a partir de ese día fuimos al cine y otro a cenar. Sí, podría ser, por qué no (iniciar una relación con ella). Nunca dejé a la mamá de mi hijo por ella, a mí me han seguido los paparazzi y me muero de la risa porque nunca encontraron nada”, dijo a "Ventaneando". Nunca quiso dar detalles, pues dijo, esos serían para su hijo, en caso de que quisiera.

El día que amenazaron a su padre

En 2017, Héctor Suárez acudió al noticiero de Carmen Aristegui para denunciar que había sido víctima de amenazas con arma de fuego por hablar del gobierno.

"Siento una pistola en la nuca y una amenaza terrible verbal violentisima, me pregunta si me suena el nombre de mi hija, y te suena el nombre de mi hijo Rodrigo, y dio el nombre de mi esposa, todo esto acompañado con majaderías fuertes, me empujaba con el cañón de la pistola, me amenazó de que si yo volvía a hablar que dejara de hablar del gobierno y de la presidencia, y no me parece justo porque yo qué, señor presidente, yo no he dicho la verdad, he dicho mi verdad".

¿Tú crees que la presidencia puede estar detrás de todo esto? preguntó Carmen a Héctor, a lo que él respondió "No, fíjate que lo que estoy diciendo, no los creo tan estúpidos".

