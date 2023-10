Héctor Soberón pide disculpas públicas a Michelle Vieth

A casi 20 años del escándalo en el que se vio envuelto con su expareja, Michelle Vieth, Héctor Soberón decidió poner fin a la polémica y abrir un nuevo capítulo en su vida, no sin antes mandarle un mensaje a la actriz con el que muestra sus intenciones de dejar todo atrás.

Fue en 2004 cuando la expareja inició una guerra de dimes y diretes, luego de que se filtrara un video íntimo de la protagonista de "Soñadoras", desde entonces Vieth ha señalado a Soberón como el único responsable; incluso, hace tan solo unos meses, inició un proceso legal en su contra.

Ahora y durante un encuentro con los medios de comunicación, el actor de "María, la del barrio" pidió disculpas públicas a su ex por las declaraciones que ha hecho a lo largo de todos estos años: "si la señora Michelle se sintió ofendida por algo que yo haya hecho o comentado, le pido disculpas", dijo en declaraciones retomadas por el programa "Despierta América".





A 20 años de la polémica que se desató por el video íntimo de la actriz, Soberón pidió disculpas a su expareja. Foto: Clasos.





"Solamente ella y yo sabemos que fue lo que pasó. el pasado no lo podemos cambiar, ha habido muchas entrevistas, programas de televisión, ya no hay nada nuevo que yo pueda decir, me sigo manteniendo en la misma línea y ustedes saben que nunca he atacado a nadie", agregó.

Sin embargo, en sus declaraciones también dejó claro que es inocente de los señalamientos en su contra e invitó a Michelle para que den carpetazo al asunto, por el bienestar de sus hijos: "Yo creo que volver a revivir esto es no pensar tampoco en las consecuencias para los hijos. Yo lo que menos quiero es seguir involucrado en algo que no me llama la atención y que no puedo cambiar ni lo voy a cambiar", expresó.

Héctor Soberón retomará su carrera

Luego de vivir por casi una década en Estados Unidos, Soberón regresó a tierras aztecas para retomar su carrera en la actuación y superar su divorcio de Janette Durón, madre de sus hijas.

"Vengo (a México) en son de paz, vengo a trabajar, vengo a estar contento, a sanar mi corazón y ver hacia adelante".

Asimismo, reveló que la principal razón de su separación fue que el amor llegó a su fin y aunque ha significado un golpe muy duro en su vida, está dispuesto a rehacer su vida, especialmente por sus pequeñas: "Con mi mujer se acabó el amor, de repente me dijo: 'ya, se acabó'; eso es un golpe muy fuerte, estoy en un duelo y tengo que pasar este duelo, crecer y ver hacia delante para estar bien conmigo mismo", finalizó.

Hasta el momento Michelle Vieth no ha respondido a este mensaje y tampoco se sabe en qué va la demanda que interpusiera en contra de su exesposo.

