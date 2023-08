Héctor Parra y su hija Daniela buscan plasmar su historia en un libro

Daniela Parra, la primogénita del actor Héctor Parra, sigue aferrada a la esperanza de ver a su padre fuera de prisión. A pesar de la sentencia de 10 años y seis meses que pesa sobre el conocido artista por corrupción de menores, la joven continúa brindándole su apoyo, deseando que él pueda superar su vida cotidiana tras las rejas.

En el año 2019, el protagonista de "La usurpadora" fue públicamente denunciado por su otra hija, Alexa, fruto de su relación con Hoffman, por abusar de ella desde su infancia hasta su adolescencia.

Fotos: Vía Instagram alexaa.hoffman/ Agencia EL UNIVERSAL/Agustín Salinas.

En este contexto, Daniela ha reiterado en múltiples ocasiones su creencia en la inocencia de su padre y ha emprendido diversas acciones para recaudar fondos en su favor. Ha vendido alcancías confeccionadas por reclusos e incluso organizó una venta de garage más recientemente.

En medio de la fuerte situación, la joven compartió con "Ventaneando" que tanto ella como su padre tienen la intención de convertir su historia en un libro o un documental.

Según sus palabras, "Mi papá es quien realmente está escribiendo. Él tiene una historia que contar, y yo también desde fuera. Hemos vivido experiencias muy distintas y nuestras historias son diferentes. No sé cómo lo haremos, pero es una narrativa que deseamos compartir, no solo por nosotros, sino para visibilizar todo lo que está ocurriendo. No se trata solo de mi papá, hay muchas personas en la misma situación, y si tenemos la oportunidad de ponerlo en evidencia, lo haremos", expresó.

Parra admitió que, debido a esta problemática y los sacrificios que ha implicado, su vida ha sufrido una transformación radical. "Ha sido bastante extraño. Veo a mis amigos que trabajan y viajan, llevan una vida normal. Yo también trabajo como ellos, pero no tengo la oportunidad de viajar ni realizar esas actividades, que sé que volveré a hacer en algún momento", concluyó.

Daniela Parra celebrando su cumpleaños 21. Foto: Instagram

La Venta de Garage de Daniela Parra

A través de su cuenta de Instagram "Tamalitos chidos", que también utiliza para brindar detalles sobre el proceso legal del actor, la joven compartió un reel en julio pasado en el que informó a sus seguidores sobre el evento. El objetivo de esta venta es seguir apoyando a Parra en su lucha por obtener su libertad.

En la publicación, Daniela anunció que vendería los tamales que ha estado preparando desde que Héctor fue encarcelado, además del atole y las alcancías. "¡Una mudanza nos tomó por sorpresa! Por eso, te invitamos a nuestra venta de garage los días 29 y 30 de julio, así como el 5 y 6 de agosto, para que te lleves un pedacito de nuestra familia", escribió.

Agregó: "Ha sido un camino difícil, pero con su ayuda siempre hemos salido adelante y estamos comprometidos a seguir luchando por la libertad de Héctor".

Por otro lado, se sabe que la versión de Alexa, quien es la parte acusadora, también será presentada en formato documental bajo la dirección de Felipe Nájera.

