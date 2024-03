Héctor Parra volverá a recibir sentencia: su hija Daniela está decepcionada: "es un sistemas corrupto"

Al actor Héctor Parra le volverán a dictar sentencia el 15 de marzo, así lo informó su hija Daniela, quien lo ha acompañado desde el inicio del proceso hace más de dos años, cuando su hermana Alexa Hoffman, hija de Ginny Hoffman, lo acusó de abuso sexual; Parra fue sentenciado a 10 años de prisión por corrupción de menores, pena que no admite ni él ni su hija, por lo que ahora van por la tercera instancia: el amparo.

Decepcionada y frustrada es como se mostró Daniela Parra, quien apenas el viernes, cuando fue una nueva audiencia, tenía fe en que su padre pudiera salir de prisión, sin embargo, lamenta que el "sistema corrupto" lo haya impedido.

“Nos dieron una nueva audiencia para el 15 de marzo, no esperábamos nada, pero sabíamos que estamos frente a un sistema corrupto y al parecer nada tiene sentido, nada ha tenido sentido desde que empezó el juicio, nada ha tenido sentido desde hace dos años ocho meses, no tiene sentido esto que está pasando", expresó visiblemente desanimada a través de un video en sus redes sociales.

Daniela Parra asegura que su padre es inocente, y que todo se trata de una serie de mentiras inventadas por su hermana Alexa, quien dice, ha sido manipulada por su madre Ginny Hoffman, quien a su vez celebró lo ocurrido con un mensaje en su cuenta de Instagram.

Ginny Hoffman celebra que Héctor Parra, padre de su hija Alexa, siga en prisión.

Daniela Parra, decepcionada

Daniela Parra confesó que está enojada y decepcionada por la notificación que le dieron hace unas horas sobre el caso de su padre Héctor Parra.

“Estoy enojada, estoy decepcionada, estoy frustrada, pero siempre lo he dicho, hasta donde tope, sabíamos que este Tribunal era de chocolate, como ya nos habían dicho muchas personas y resultó que sí", expresó.

Se sinceró al decir que ya no sabe qué hacer, sin embargo enfatizó que no se dará por vencida y demostrará que su papá es inocente.

“Ya no sé qué hacer, me hubiera encantado darles otras noticias, pero así pasó... no voy a dejar de luchas hasta que se haga justicia", expresó tajante.

Mencionó que su padre, el actor de televisión y teatro Héctor Parra "sabía que esto podía pasar, era muy probable".

Ahora, esperarán a ver qué ocurre el 15 de marzo, fecha en la que le dictarán una nueva condena a su papá, y posteriormente recurrirán a la tercera instancia que es el amparo.

