Tras recibir 9 millones de visitantes en 2025, el Louvre inicia 2026 con cierres parciales

Muere a los 70 años Béla Tarr, maestro del cine húngaro y referente del cine de autor

Cultura: un año con mundial de futbol y menos recursos

Centro Kalan, gran pendiente de la Secretaría de Ciencia

Los Reyes Magos, en el MUNAL

En Cierto hombre, Keiichiro Hirano habla de la identidad

comenzó el 2026 con malas noticias para los fanáticos de la animación; y es que, la plataforma dirá adiós a varias de las series y películas que marcaron a más de una generación.

Entre los proyectos que desaparecerán, a partir de este 31 de enero, se encuentran varios títulos protagonizados por Batman y Superman, dos de los superhéroes favoritos de DC.

Series y películas animadas de DC que saldrán del catálogo:

  • "Superman: La serie animada"
  • "Batman del Futuro (Batman Beyond)"
  • "Batman: El valiente (The Brave and the Bold)"
  • "The Batman (2004)"
  • "Linterna Verde: La serie animada"
  • "All-Star Superman"
  • "Superman: Hijo Rojo"
  • "Batman: Mala Sangre"
  • "Liga de la Justicia: Crisis en Tierras Infinitas – Parte Tres"

Por si esto fuera poco, caricaturas que ya son considerados clásicos de la animación, como "Tom y Jerry", también serán retiradas de la plataforma, por lo que los fans tienen unos últimos días para poder verla.

Otras caricaturas que dejarán HBO Max:

  • "Fenomenoide"
  • "Don Gato y su pandilla"
  • "Tom y Jerry Kids"
  • "Pinky y Cerebro"
  • "Jóvenes Titanes"
  • "Los pequeños Looney Tunes"
  • "Thundercats"
  • "Scooby Doo ¿dónde estás?"

Aunque no se han dado detalles sobre la eliminación de estos contenidos, los rumores indican que podría estar relacionada a la reciente compra de Warner Bros. por Netflix, por lo que los cambios podrían continuar.

