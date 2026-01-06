Más Información
HBO Max comenzó el 2026 con malas noticias para los fanáticos de la animación; y es que, la plataforma dirá adiós a varias de las series y películas que marcaron a más de una generación.
Entre los proyectos que desaparecerán, a partir de este 31 de enero, se encuentran varios títulos protagonizados por Batman y Superman, dos de los superhéroes favoritos de DC.
Series y películas animadas de DC que saldrán del catálogo:
- "Superman: La serie animada"
- "Batman del Futuro (Batman Beyond)"
- "Batman: El valiente (The Brave and the Bold)"
- "The Batman (2004)"
- "Linterna Verde: La serie animada"
- "All-Star Superman"
- "Superman: Hijo Rojo"
- "Batman: Mala Sangre"
- "Liga de la Justicia: Crisis en Tierras Infinitas – Parte Tres"
Por si esto fuera poco, caricaturas que ya son considerados clásicos de la animación, como "Tom y Jerry", también serán retiradas de la plataforma, por lo que los fans tienen unos últimos días para poder verla.
Otras caricaturas que dejarán HBO Max:
- "Fenomenoide"
- "Don Gato y su pandilla"
- "Tom y Jerry Kids"
- "Pinky y Cerebro"
- "Jóvenes Titanes"
- "Los pequeños Looney Tunes"
- "Thundercats"
- "Scooby Doo ¿dónde estás?"
Aunque no se han dado detalles sobre la eliminación de estos contenidos, los rumores indican que podría estar relacionada a la reciente compra de Warner Bros. por Netflix, por lo que los cambios podrían continuar.
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]