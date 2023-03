¡Hasta siempre cuate!: Gaby Platas, Eduardo España y otros famosos despiden a Chabelo

El mundo del entretenimiento está de luto. La mañana de este sábado, 25 de marzo, se dio a conocer el sensible fallecimiento de Xavier López Chabelo, también conocido como el "Amigo de todos los niños", a sus 88 años.

A través de un comunicado en Twitter, la familia del famoso lamentó la pérdida: “Con el alma desgarrada y sabiendo que muchos y muchas personas lo han querido por muchos años y que sentirán su partida, les pedimos orar por su descanso y nos den oportunidad de pasar en paz el duelo que embarga a toda nuestra familia. Familia López Miranda”, se leyó.

Asimismo, dieron a conocer que el fallecimiento se produjo por complicaciones abdominales.

La noticia conmocionó a diversas personalidades del medio artístico que reaccionaron a la muerte del entrañable actor.

Famosos despiden a Chabelo

La actriz Gabriela Platas de "Locura de Amor" expresó un emotivo mensaje en el que aseguró recordará al también productor con una sonrisa: " Eres parte importante de mi infancia y de la de millones de niños. Gracias por tantos momentos de felicidad", escribió en sus redes sociales junto a una imagen de Chabelo sonriendo.

El conductor Sergio Sepulveda de "Venga la alegría", también agradeció por "tantos domingos con sonrisas y juegos". Recordemos que "En familia con Chabelo" se transmitió desde el 26 de noviembre de 1967 cada fin de semana.

"Hoy se fue Chabelo pero es inmortal para nuestro niño interior", agregó.

Hoy se fue Chabelo pero es inmortal para nuestro niño interior.



Gracias por tantos domingos por la mañana, con sonrisas y juegos.



Televisa, la casa productora con la que el icónico actor mantuvo una "entrañable relación", de acuerdo con un comunicado, se unió a la pena, al igual que el empresario Emilio Azcárraga.

Por su parte, el actor de "Vecinos", Eduardo España rememoró la amplia trayectoria de Chabelo: "Uno de los pioneros de la tv en México, literalmente estuvo entre los que echaron a andar esta industria; un clásico de las mañanas en familia", y envió condolencias a los afectados: "Óscar, Xavier, Gabo y todos sus seres queridos. Inolvidable cuate".

El mismo presidente recordó que su hijo se despertaba temprano para ver el programa.

El conductor y cantante mexicano Héctor Suárez Gomís resaltó la generosidad de López y su disciplina en el ámbito artístico.

El empresario, protagonista del programa “Shark Thank”, Arturo Elias Ayub escribió: Se nos fue el amigo de todos los niños. Gracias por todo querido Chabelo DEP y posteó una imagen junto a él.

Tristemente ahora si es verdad. Se nos fue el amigo de todos los niños.

Trayectoria de Chabelo

López debutó en la pantalla grande en 1958 con la película "Viaje a la Luna"

Trabajó con Cantiflas en la cinta "El extra" y, ya como Chabelo, en los filmes "El criado malcriado", "El aviso inoportuno", "Pepito y la lámpara maravillosa" y "Chabelo y Pepito contra los monstruos". Como Xavier López participó en las cintas "Club Eutanasia", "Amar" y "El complot mongol".

“Cuando a mi papá le dije que dejaba la carrera de medicina en segundo año, no le gustó nada. Porque sigue siendo la sociedad humana, seguimos siendo los actores, la parte más negra de la sociedad. Pero ser actor es una profesión como ser médico, arquitecto, ingeniero y hasta el día de hoy considero que si no estudio, no puedo seguir adelante”, consideraba.

Llegó a tener una colección de más de 2 mil ranas y guardaba los regalos que le daban sus fans, así fuera un lápiz. Fue amante de las motocicletas, en las que llegaba siempre cuando grababa en Televisa.

