Harry Styles dedica premio a One Direction

Harry Styles, que ganó el máximo premio en los últimos premios Grammy a Mejor álbum del año, logró también ganar en los premios de su país de origen, los BRIT Awards, llevándose cuatro distinciones: Mejor actuación pop/R&B, Artista del año, Canción (“As it was”) y Álbum (Harry’s House).

“Quiero agradecerle a mi mamá por inscribirme en The X Factor sin decírmelo. Literalmente no estaría aquí sin ti. Quiero agradecerle a Niall, Louis, Liam y Zayn (integrantes de su exgrupo, One Direction), porque tampoco estaría aquí sin ustedes”, dijo Harry al subir al escenario a recoger su estatuilla.

Durante su discurso, las fans que pudieron estar presentes en la ceremonia confirmaron el premio al británico con un poderoso grito, llegando algunas hasta las lágrimas.

Beyoncé, quien no estuvo presente en la ceremonia celebrada en el Millennium Dome, ganó como Artista Internacional y Canción internacional.

“Gracias a todos mis fans en la Unión Británica por su apoyo a lo largo de los años, por este honor; los veo en el tour”, señaló Beyoncé en un video previamente preparado.

El dúo de rock independiente Wet Leg se alzó con los premios de Grupo del año y Mejor artista nuevo, venciendo a bandas de larga trayectoria como Arctic Monkeys, o The 1975.

“Hemos construido una gran amistad, esto es muy emocionante, muchas gracias”, dijo el vocalista y guitarrista de Wet Leg, Rhian Teasdale.

Sam Smith, quien apareció con un llamativo traje negro de látex inflable en la alfombra roja, cantó en la gala al igual que Adele, quien sorprendió al portar una bandera de México durante su espectáculo.

La cantante Lizzo también hizo lo propio sobre el escenario, demostrando además sus habilidades para tocar la flauta.

El momento bochornoso

El presentador Mo Gilligan confundió a dos personalidades importantes de la noche, pues durante su turno presentó a Lewis Capaldi bajo el nombre del cantante Sam Smith.

Ese no fue el único momento curioso en el que participó Lewis durante la noche, pues luego de que Harry Styles diera su discurso tras recibir su premio final, se acercó a Lewis para abrazarlo pero el gesto terminó en un beso en la boca protagonizado por ambos artistas.

Otros ganadores en los BRIT fueron David Guetta como productor del año, Fontaines DC como Grupo internacional del año y The 1975 como Mejor acto alternativo/rock.