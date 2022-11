Harry Styles: con cubrebocas y que nadie se le acerque

Harry Styles se volvió un dolor de cabeza para la promotora que lo contrató. Nos cuentan que el exintegrante de One Direction pidió, por seguridad sanitaria, utilizar cubrebocas para realizar sus actividades y solicitó de igual manera que nadie se le acercara durante su reciente visita a México, razón por la cual se negó a salir a saludar a las fans que los esperaron horas afuera del hotel, pues prefiere prevenir algún contagio de Covid y tener que parar su gira. Sea fotos o cualquier actividad que realice, debe ser con mascarilla y no se negocia. Y él no se la quita.



¿Era #HarryStyles ?, algunos fans dicen que sí, pero otros tienen sus dudas: "No, no creo que fuera, por lo menos hubiera bajado su vidrio". El cantante ofrecerá hoy un concierto en el Foro Sol.

@Ara_Madrigal/ EL UNIVERSAL pic.twitter.com/b26pgzRm4E — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) November 24, 2022

Buscan que streaming apoye entrega del Ariel

Leticia Huijara, presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas, está frustrada por tener que haber puesto en pausa la entrega del premio Ariel, derivado de la falta de presupuesto. Sin embargo, ha trascendido que se están acercando a alguna plataforma streaming que apoye con la transmisión de la ceremonia, cuyos derechos actualmente tiene Canal 22. Por ahora, nos dicen, es Vix+, propiedad de Televisa/Univision, es una de las que empiezan a acercarse a escuchar propuestas, y con otra más comenzarán pláticas en aras de rescatar el premio que reconoce a lo más destacado del cine nacional.



Issabela Camil no pierde el estilo ni en el autobús

Issabela Camil se ha distinguido por ser una de las mujeres más elegantes y refinadas del ambiente artístico, pero también toda una profesional cuando se trata de trabajo, ya que no tuvo reparo en subirse a un autobús de doble piso que se han adaptado para realizar fiestas, con el fin de promocionar la obra "Busco el hombre de mi vida, marido ya tuve"; donde no sólo tuvo que soportar el frío de la noche, también el ir sorteando cables, semáforos y hasta ramas de los árboles, en la zona de la colonia Roma, mientras era entrevistada, situación que tomó con mucha diversión y hasta avisaba cuando se aproximaba uno de estos obstáculos para que la gente se agachara, algo que otras actrices con menos trayectoria no hubieran tolerado.

rad