Harold Azuara se sintió gris dentro de MasterChef

Estar rodeado de grandes personalidades, la mayoría de extensa trayectoria, con triunfos, o bien, siendo populares en redes o que se caracterizan por ser polémicos, es algo que llegó a intimidar al actor Harold Azuara durante su participación en el programa MasterChef Celebrity.

“Yo soy una persona introvertida y fue algo que me afectó mucho al principio de la competencia porque eran 19 famosos más, la mayoría son figuras muy llamativas y yo me sentía gris en comparación con ellos”, señaló en entrevista.

A pesar de eso, y de sentir frustración por no llevarse el millón de pesos, dijo haber recibido buenos tratos con sus colegas de este show de Azteca, como de Laura Bozzo.

“Laura es muy inteligente, me quiere, me dice que a ver cuándo nos vemos; ella es muy sensible, cocina muy bien, vimos en televisión que se enojaba, pero era la primera en llegar al foro”.

En su día a día, el artista de 27 años ha cocinado recetas básicas, por lo que esta producción la vio más como una escuela en la que se obsesionó por la gastronomía y las ganas de aprender más.

“Antes de empezar, yo hablé con Ricardo Peralta, quien ganó MasterChef Celebrity 2022 y le conté: ‘yo voy a estar ahí, ¿qué consejo me das? Y él me dijo: ‘aprende a hacer salsas, busca guarniciones y conoce los tiempos de cocción de las proteínas. Le hice caso y eso me llevó muy lejos porque básicamente eso es lo que piden los chefs”.

Ahora que está fuera del programa, Harold dijo que está “regresando a las andadas”, retomando su vida que es actuar; ha estado en estos días en prueba de vestuario para una nueva producción y componer canciones.

Azuara saltó a la fama gracias a su trabajo en la serie La CQ que se transmitió de 2012 a 2014; respecto a la nueva temporada de esta franquicia que hará nuevamente el productor Pedro Ortiz de Pinedo, pero con otro elenco, confesó que no fue requerido.

“Me enteré que la están haciendo y nunca hubo un acercamiento para que yo esté ahí, pero a los nuevos actores les digo que lo disfruten mucho; fue un proyecto que me trajo cosas buenas y fui muy feliz mientras lo grabábamos”.