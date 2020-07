Han sobrevivido a escándalos de infidelidad

H ace unos días, la actriz Jada Pinkett se sentó, junto con su esposo, el actor Will Smith, con quien lleva casada 23 años, en la red table de su programa de Facebook, para dar su versión sobre su affaire con el rappero August Alsina. Pero Will y Jada no son la única pareja del espectáculo que ha tenido que enfrentar rumores y escándalos sobre el mismo tema. Aquí, algunos matrimonios famosos que han logrado superar a terceros en discordia, comprobados o rumorados...

Y en el tutorial, ¿funcionan los turbantes de microfibra?

1) Jada Pinkett y Will Smith

En el ya famoso programa de la actriz en Facebook —en el cual normalmente aparece con su madre y su hija Willow—, The Red Table Talks, hace unos días, Jada se presentó, solo con su esposo, Will Smith, para aclarar los rumores en la prensa sobre su relación extramarital con el rappero Augusta Alsina, de 27 años.

A pesar de que de estos hechos han pasado cuatro años y medio, según lo dijo la pareja en la “mesa roja”, los rumores se empezaron a disparar por una entrevista que dio el joven cantante al programa The breakfast club, con Angela Yee. En ella habló de su relación con Jada, de una forma muy respetuosa y cuidando mucho a los Smith, pero sí dijo que “sentía una tonelada de amor por ella y que realmente la quiere mucho, mucho”, entre varios comentarios al respecto más, incluido el hecho de que había perdido mucho con los rumores de la relación: amigos, relaciones y dinero.

Por su parte, Jada y Will, quienes parecían nerviosos durante la charla, aclararon que estaban separados durante el tiempo que se dio esta relación y que ninguno de los dos pensaba que volverían. Al respecto del comentario de August acerca de que Will “había dado su permiso”, Jada aclaró que no era una cuestión de “permisos”. Dijo también que se había dado cuenta de que nadie le daría la felicidad que ella no se había dado a sí misma y por eso eligió terminar con August. Finalmente, la pareja sigue junta, y aún son capaces de bromear al respecto; en un punto de la entrevista, Will le dice a Jada “aún me tengo que vengar de esto”. #Winkwink.

2) Beyoncé y Jay-Z

Cuando el álbum Lemonade de Beyoncé fue lanzado en 2016, que exploraba las difíciles emociones que conlleva el que te engañen —recordemos aquello de “Becky with the good hair”—, se confirmaron los rumores de que Jay-Z había engañado a Bey.

El magnate así lo confirmó al año siguiente en su álbum 4:44 y al poco tiempo en una entrevista con el periódico The New York Times, en la que detalló cómo una niñez difícil le provocó un retraimiento emocional y cómo eso impactó en su relación.

“Tienes que sobrevivir”, dijo al diario “y para eso tienes que ‘apagar’ tus emociones. Aún con las mujeres, te cierras emocionalmente y no puedes conectar. En mi caso, es muy profundo. Y entonces todo sucede por eso: la infidelidad”.

El músico añadió que para superar el problema, la música los ayudó mucho a procesar sus emociones.

“Usamos nuestro arte casi como sesiones de terapia, y además, empezamos a hacer música juntos”, concluyó.

3) David y Victoria Beckham

Los Beckham son, sin duda, una de las power couples favoritas de todo el mundo hoy en día, pero en 2004, el matrimonio tuvo que enfrentar un gran escándalo. La entonces asistente personal de David, Rebecca Loos, aseguró que había tenido un affaire durante cuatro meses con él, el año anterior. Días después surgió una segunda mujer, la modelo Sarah Marbeck, nacida en Malasia, diciendo que ella también había tenido un affaire con Beckham, sin embargo, aseguró que éste había durado durante más de dos años. Las similitudes entre los relatos parecen revelar que ambas lo conocieron muy íntimamente.

Sin embargo, Victoria jamás habló públicamente de ninguno de los dos casos, el matrimonio siguió junto y, de hecho, después del escándalo, tuvieron dos hijos más: Cruz, que nació en 2005, y Harper, en 2011.

Los Beckham siguen juntos, y aparentemente tranquilos y felices.

4) El príncipe William y Kate Middleton

En la primavera de 2019, hace apenas un año, empezaron a surgir rumores en los medios ingleses de que el príncipe William había estado engañando a su esposa, Kate, con su amiga, la aristócrata Rose Hanbury, marquesa de Cholmondeley, mientras Kate estaba embarazada de su tercer hijo, el príncipe Louis.

Los rumores nunca fueron confirmados, la “evidencia” era francamente escasa, y el matrimonio —ni ningún otro miembro de la familia real— nunca habló del tema, ni hicieron siquiera veladas referencias a ello. Por lo que respecta a las apariencias y a sus apariciones públicas, William y Kate no han dejado que esto los afecte en nada.

Recientemente, una fuente cercana a la pareja dijo a Us Weekly que ambos han estado “reevaluando a su matrimonio”, debido a los rumores, y que han estado tratando de fortalecer la relación.

5) Jennifer Lopez y Alex Rodríguez

Desde antes de que esta pareja se comprometiera, han habido rumores de infidelidad. De hecho, muy poco después de que se anunciara el compromiso de la mediática pareja, el exjugador de béisbol cubano, José Canseco, dijo en un tuit, que Rodríguez estaba engañando a Lopez con su exesposa, Jessica. Canseco incluso, fue tan lejos como para asegurar que estaba dispuesto a pasar una prueba de polígrafo para demostrar que estaba diciendo la verdad.

Por un tiempo, Jenn no pareció particularmente afectada por la “revelación”, pero finalmente abordó el tema en el programa otra vez, The breakfast club.

“No es importante, yo sé cuál es la verdad”, dijo en el programa de radio, “yo sé quién es él, él sabe quién soy yo, y somos felices. No vamos a dejar que otras personas nos digan cómo es nuestra relación”.

Por su parte, la exesposa de Canseco tuitéo, a su vez, diciendo que por supuesto que se trataba de una falsedad y que no había visto a Rodríguez hacía unos cinco años.

Gurú:

He visto que anuncian mucho turbantes de microfibra para secar el pelo al salir del baño, en lugar de la toalla normal, ¿sí funcionan?

Lorena

Hola, Lorena:

Sí, los turbantes de microfibra, además de absorber mucho más agua que una toalla normal, ayudan a controlar el frizz, lo cual es especialmente útil para el pelo chino, que tiende a esponjarse muy fácilmente, haciéndolo difícil de peinar. Claro que es importante que después de quitártelo no te “alborotes” el pelo, para evitar este efecto de el “chino despeinado”. Una camiseta vieja de algodón 100% puede cumplir exactamente la misma función, puedes encontrar muchos tutoriales en YouTube.

Besos de Gurú, XOXO

