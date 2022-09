Hacen de todo con tal de ganar en “Navidad en vivo”

¿Cuál es el límite de los sacrificios que se pueden hacer para conseguir un trabajo de ensueño?

La actriz Regina Pavón, por ejemplo, bajó 25 kilos para su papel en la serie Monarca. “Era una mujer adicta a la cocaína, lo necesitaba, fue duro”, acepta.

Mientras, Harold Azuara fingió ser un pollo comiendo un gusano para promocionar unas gomitas. “Me ponían la gomita adelante de la cámara y me la comía; al final no me quedé y fue humillante”, recuerda entre risas.

Esos límites son la premisa de la nueva película que ambos actores protagonizan junto a Jesús Závala y Esmeralda Soto: Navidad en vivo, dirigida por Salvador Suárez. Cuenta la historia de un grupo de trabajadores detrás de un programa matutino que, en plena época navideña, comienzan una carrera por ganar el puesto de productor ejecutivo.

Soto, actriz y comediante, se identificó porque considera que esta competencia es natural en muchos oficios y sobre todo en el de la actuación.

“Nos pasa mucho que tenemos amigos actores y tiene que haber mucha comunicación porque a veces no es competencia, pero nos llega el mismo casting. Hay que aprender a trabajar desde el amor y saber que no somos enemigos”, señala Esmeralda.

En el elenco también se incluye la participación de Anahí Ahue y Yuriria del Valle, quienes experimentaron nuevos formatos con la productora de esta cinta, Elefantec, como la velocidad de grabación, que duró sólo cuatro semanas.

En la cinta está desde el asistente de producción: Javi (Azuara), la conductora del programa de cocina, Karla (Soto) y Mabel (Ahue), la compañera que se encarga del intercambio.

“En todas las empresas hay un personaje como el que representamos, la idea es que se identifiquen”, dice Anahí Ahue.

La producción que puso al elenco a competir en patines, bailar y hasta golpearse se estrena en diciembre por HBO Max.

AnahÍ Ahue

Actriz

