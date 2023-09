Ha*Ash toma fuerza en la diversidad y la unión

A diferencia de jóvenes agrupaciones del regional mexicano como Yahritza y su Esencia, el dúo Ha*Ash destaca por su origen binacional. Nacidas en Estados Unidos de padres mexicanos, las cantantes comparten esta condición con algunos exponentes del corrido tumbado y el sierreño, pero lejos de considerarlo un obstáculo, han buscado enriquecerse a partir de esta dualidad cultural.

“Crecimos en dos culturas, hablando dos idiomas, aprendiendo a ver el lado bueno de cada cosa, porque siento que la diversidad te enriquece, porque al final no sólo somos mexicanas, también somos estadounidenses”, aseguró Hanna en entrevista.

Recuerda que, desde pequeñas, tanto ella como Ashley, practicaban celebraciones como la fiesta de Halloween, pero sin dejar nunca de lado el tradicional Día de Muertos, además de que esperaban la llegada de Santa Claus, con la misma emoción que la de los Reyes Magos.

“En ese afán a lo mejor de escoger una u otra, pues terminamos encontrando las cosas increíbles que tiene cada país, cada cultura. Además, ahora es más difícil encontrar una familia que sea de un solo lugar, y sigue habiendo jóvenes como nosotras, nacidas allá, que tienen la pasión por conocer sus raíces”, describió Hanna.

Ante el intento de cancelación de un grupo como Yahritza y su Esencia, Hanna es consciente de que con las redes sociales se está mucho más expuesto a caer en errores, pero hay una fórmula que a ellas como grupo les ha ayudado a que eso no les afecte.

“Tratamos de ser congruentes para que nuestra forma de pensar sea consecuente con nuestra forma de actuar. Los comentarios no los controlamos, lo que no puedes controlar tienes que soltarlo, si subes cosas, pues ser la mejor versión de ser humano que pueden ser. Y afortunadamente tenemos fans que nos llenan de cosas bonitas, entonces concentrarnos en eso es lo importante y no en las cosas negativas”, aconsejó la cantante.

Encuentran fuerza unidas

Esa misma filosofía que las mantiene lejos de las críticas y las polémicas ha hecho también que su relación profesional tenga ya más de 20 años sin pensar nunca en una separación, o en emprender proyectos en solitario, como ocurre con algunos grupos.

“Cuando compartes un sueño con alguien, tienes las mismas prioridades, hemos trabajado muy duro por algo, y compartimos ese sueño, obviamente la disciplina, el trabajo, y una base es el respeto, y ver las cosas con respeto y con amor, ese es el secreto para seguir sanamente”, contó Hanna.

Además, la libertad que cada una tiene para aportar a cada canción o cada nuevo disco es lo que les ha permitido no tener la necesidad de alejarse para crear lejos de Ha*Ash, además del apoyo que existe mutuamente en los momentos de vida más importantes y complicados.

“Cuando nace mi hija me dan ganas de hacer una canción y entonces a eso se suma Ashley y terminamos haciéndolo juntas, en las malas decisiones de mi hermana ahí estoy yo también para escribir una canción con ella y eso es lo padre, por eso no hemos querido separarnos, pues a lo largo de los años nos hemos dado cuenta de que nuestra fuerza es estar juntas”, aseguró la artista.

Bajo esa unidad que han mantenido siempre van a encarar su octavo y noveno Auditorio Nacional los próximos 20 y 21 de octubre, además de continuar de gira en San Luis.

“Estamos en un momento increíble de nuestra carrera, disfrutando lo que más amamos hacer, que es la gira, lo más bonito de lo que hacemos son los escenarios y ver que la gente va a los conciertos le da todo el sentido a lo que hacemos, y más llevando la bandera de México a tantos países”, contó Hanna respecto a una gira que comenzó desde 2022 y que gracias a la respuesta del público ha podido extenderse con más fechas.