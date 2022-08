Gustavo Moheno incursiona en el cine de estafadores

En su infancia, el director Gustavo Moheno se dejó sorprender por películas como El golpe (1973) con Paul Newman, o Luna de papel (1973) con Ryan O’Neal.

Desde entonces, el deseo por crear un filme inspirado en las historias de estafadores se implantó en él. Hoy, a sus 49 años, el director incursiona en el género de estafadores con su película Lecciones para canallas.

Para protagonizarla, consiguió a Joaquín Cosío (El infierno), y Diana Bovio (Mirreyes vs godínez), además de la participación de Danae Reynaud.

“Quisimos hacer una película de este género insertada en nuestra realidad cotidiana, es un tema que nos viene como anillo al dedo, por desgracia, que sucede todos los días, seguimos siendo un país inmerso en la corrupción”, indica Moheno en entrevista.

Se trata de una comedia donde el ingrediente principal es el carisma de Joaquín Cosío quien, dice, le sirvió para deshacerse de la imagen de sus otros personajes.

“Con Barry el sucio me salí del personaje de antagonista malicioso, en esta ocasión hago más comedia, pero no comedia burda, sino un humor que no cae en el pastelazo”, subrayó.

Además, todo está relacionado con el amor al cine, en especial las películas favoritas del director Gustavo Moheno, como el caso de Harry, el sucio (1971) protagonizada por Clint Eastwood.

“Hay una escena donde la hija le pregunta a Barry por qué le dicen así, ‘¿Por la película viejita?’ y Barry le responde: ‘¡una película clásica!’”, expresó el director.

El problema del financiamiento golpeó a la producción y luego la pandemia terminó por detener la película.

“Teníamos el primer corte, pudimos retomar la posproducción hasta el año pasado, y concluirla hasta enero”, dijo Moheno.

El estreno se dará el próximo jueves 1 de septiembre.