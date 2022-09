A Gustavo Adolfo Infante "hay que darle una nueva oportunidad", dice Ana María Alvarado

“Planeado para nada y creeme que yo no me prestaría”, fue lo que dijo la periodista Ana María Alvarado respecto de la discusión que se transmitió en días recientes durante el programa “Sale el Sol” con su compañero Gustavo Adolfo Infante.

En entrevista con EL UNIVERSAL la comunicadora afirmó que no le guarda rencor a su colega y dejó en claro que este pleito no fue actuado: sí ocurrió poco antes de que se anunciara la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra.

“Yo hubiera preferido que fuera actuación, pero no, desafortunadamente eso sí fue real, nosotros no utilizamos esas tácticas, no es la idea, no es (el extinto programa) ‘Con todo’, no es así, nunca se había dado, es la primera vez que sucede y no es la idea inventar historias para tener rating como muchos pensaron”.

En aquel momento Infante tuvo un desacuerdo con los puntos de vista de ella, Joanna Vega-Biestro y Alex Kaffie a quienes les dijo que supuestamente siempre desacreditan su trabajo, pero horas después les pidió disculpas.

Ante esto, la también conductora del programa de Maxine Woodside comentó que siempre hay que respetar las opiniones de cada quien, pues esa es la base de cualquier programa.

“En los programas de espectáculos siempre hay diferencias de opiniones, debemos entender que cuando formas parte de un equipo hay que aprovechar los talentos de cada quién, todos tenemos cosas buenas o malas, pero el chiste es reunir lo bueno de cada uno para ser un buen equipo”.

Hace poco Adela Micha le dijo a Joanna Vega-Biestro que se saliera del programa por dignidad a lo que Alvarado respondió que hay que darle la vuelta a la página porque la idea es seguir trabajando para el público.

“No se obsesionen con estos términos de ‘por dignidad deberían salirse’ y ese tipo de cosas que he leído mucho en redes, que creo que se está exagerando, hubo cosas incorrectas, pero si la persona, que es Gustavo, ya lo reconoció, no nos podemos atorar en lo mismo.

“Hay que darle una nueva oportunidad, volver a tomar el espacio, el control y seguir hacia adelante, porque si te quedas con odios y rencores, qué flojera, prefiero continuar”.

Nunca se manejó la idea de que Gustavo saliera del matutino, la idea, dijo, es seguir trabajando como lo han hecho “entendiendo que él se equivocó al hacer este reclamo públicamente pero luego lo comprendió y lo expresó así abiertamente”.

Primero todos pensaron que lo que decía el titular de “De primera mano” era parte de una plática, pero después se sorprendieron que en realidad se trataba de un reclamo por lo que ella intentó calmar los ánimos.

“Intenté que se calmara pero cuando alguien ya está enojado ya no te está escuchando en realidad, todos ocupamos un mismo lugar, no es nuestro jefe como mucha gente piensa, él no hace la escaleta, él no hace la mesa, tenemos nuestra jefa de información y ella le reporta a la productora”.

Ana María Alvarado cuenta con 32 años de carrera dentro del periodismo, está segura de que sabe trabajar, que lo hace bien y sabe el valor que ella tiene como trabajadora del espectáculo.

“Yo he tratado de hacer una carrera con congruencia, nos exponemos a las opiniones, todo eso va en el paquete, a veces cometes errores, haces señalamientos que no le gusta a algún artista, pero yo he tratado de hacerlo siempre con ética y cuando me he equivocado también lo reconozco”.

