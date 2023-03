Guillermo del Toro se corona con el Oscar

Los Ángeles.— “A mi mamá y a mi papá, que ya no están conmigo, pero sí están conmigo”, dijo Guillermo del Toro anoche al recibir el Oscar en Animación por su filme “Pinocho”.

Así, siendo el personaje de siempre, creativo, soñador, humano, el mexicano le dio el tono a la noche en el Teatro Dolby de Hollywood: con flashbacks en los que cada asistente recordó a sus propias madres o maestros de vida, lo que desembocó en un aplauso generalizado.



No eran más adultos, sino el niño o niños de cada asistente los que se conmovieron con Guillermo:



“La animación es el cine, no es un género, está lista para ser llevada al siguiente nivel y estamos listos. Por favor ayúdenos a mantener la animación en la conversación”, añadió el mexicano.



La victoria del jalisciense fue consecuente con lo que la Academia quería para esta ceremonia: no sólo premiar a los actores, sino a los que llamó “artesanos” del cine. Es decir, todos los que se involucran en la creación de este arte.



Encausó además el tono de la noche, mezclado con el humor de Jimmmy Kimmel, todo se tornó emocional, fue una ola a las madres.



Si algunos ojos vibraban con el mexicano, la llave se abrió con el ganador a actor de reparto, Jonathan Ke Quan:

“Mi madre tiene 84 años y está en casa viendo, mamá me acabo de ganar un Oscar. Mi viaje inicio en un bote, pasé un año en un campo de refugiados y de alguna forma terminé aquí, en el escenario más grande de Hollywood y sé que las historias como esta sólo suceden en las películas, no puedo creer que me esté sucediendo a mí”.



Luego vino la mejor actriz de reparto, Jamie Lee Curtis:

“Sé que parece que estoy aquí sola, pero no es así, tengo a cientos de personas detrás de mí... a mí familia, mi hermoso esposo, nuestras hijas... a mi mamá y mi papá que ambos estuvieron nominados al Oscar en distintas categorías, ¡me acabo de ganar un Oscar!”.



Jamie Lee Curtis, quien estaba nominada por primera vez al Oscar, ganó Actriz de reparto.



Jimmy Kimmel hizo un buen balance con su humor. Destacó la broma obligada, la del incidente del año pasado entre Will Smith y Chris Rock: “Queremos que yo me sienta seguro, así que tenemos estrictas normas esta vez. Si alguien en este teatro comete un acto de violencia durante la gala será premiado con el Oscar al Mejor actor y un discurso de 19 minutos”.



Las sonrisas mitigaron las emociones, pero era cuestión de que avanzara la noche para que aún el más fuerte cediera. Primero el mejor actor de este año, el más ovacionado del Dolby: Brendan Fraser, que dio un discurso breve.



Siguió Michelle (Mejor actriz).



“Debo dedicarle esto a mi madre y a todas las madres en el mundo porque ellas son los verdaderos superhéroes y sin ellas ninguno de nosotros estaría aquí; ella tiene 84 y yo me llevo esto para ella, está viendo esto en Malasia, con mi familia y amigos, los amo llevo esto a casa y también a mi familia en Hong Kong”.



Todo en todas p a r t es al mismo tiempo, Mejor película .



Brendan Fraiser lo logró: Mejor actor por La ballena.

“Dedico este premio al amor de mi vida, a mis hijos y a mi mamá y papá que ya no están aquí pero están conmigo”

- GUILLERMO DEL TORO, cineasta mexicano

