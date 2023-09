Guillermo del Toro, más preocupado por la "estupidez natural" que por la Inteligencia Artificial

El cineasta mexicano Guillermo del Toro habló fuerte y claro sobre la Inteligencia Artificial, durante una charla en el foro Visionaries, el cual forma parte del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), donde fue cuestionado sobre el uso de esta tecnología en la generación de contenidos en el séptimo arte, a lo que contestó: "La gente me pregunta si me preocupa la inteligencia artificial, yo digo que me preocupa más la estupidez natural; es sólo una herramienta, ¿verdad?”, dijo con sentido del humor Guillermo del Toro.

El director de "Pinocho" (2022) explicó que él disfruta y reconoce el trabajo que hace el ser humano, para lo cual puso como ejemplo la película que abrió el TIFF, "The Boy and the Heron" de Hayao Miyasaki, donde destacó el trabajo casi artesanal de este maestro de la animación, señalando que en este film no hubo intervención digital de ningún tipo y que el storyboard fue realizado a mano, "y todo lo que vimos es asombroso", destacó.

Del Toro quiso dejar claro que el arte cinematográfico tiene una conexión muy íntima con el director, ya que éste puede plasmar su emociones y experiencias en un film, tal y como sucede con Miyasaki, algo que por mucho que se quiera intentar no puede plasmar o capturar la IA.

"Si alguien quiere películas hechas con IA, que las consiga; no me importan las personas que quieren sentirse realizadas y conseguir algo de mier... rápidamente", expresó del Toro, cuando afirmó que la permanencia de la IA dependerá del uso creativo que se haga de ella. Así que hizo un llamado a valorar el arte de la humanidad, ya que muestra a quien la realizó en lo que queda plasmado.

También dijo que la animación ha sido mal entendida en occidente como algo dirigido a los niños, cuando en realidad es un medio para el arte y la creación. "Me gustaría que la gente entendiera que es un medio y no un género. Algunas de las películas más importantes se han hecho en animación".

