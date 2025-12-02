Las redes vivieron un momento glorioso llevando como protagonistas, por un lado, a HBO LATAM y, por el otro, a Netflix LATAM. La disputa entre ambas plataformas empezó cuando HBO aprovechó el estreno de “Stranger Things 5” para lanzar una lista de “cosas que Pennywise sí hace y Vecna no”, rematando con un mensaje que sonó a puro veneno.

Ante esto, Netflix respondió con un “Penehueso” y HBO le contestó: “Tú sí que flotas, tío Netflix… aunque casi se te fue un like en la stalkeada”, es decir, todavía más filoso.

Los usuarios, por supuesto, hicieron lo que mejor saben: avivar el fuego. Entre comentarios como “Traes mucha hambre Netflix”, “No está soportando la flotada”, “No te dejes tío HBO Max”, “Stranger Things nació como copia sin licencia de IT”, “Aquí pura gente del señor ESO” y “Al final a los dos los va a matar el poder de la amistad”, las fandom wars se pusieron tan sabrosas que parecían parte de la estrategia de marketing. Porque si algo une a internet, es ver a dos gigantes del streaming agarrarse del chongo.

Al final, ejecutivos de ambas plataformas digitales estaban felices por el alcance que sus marcas alcanzaron gracias al ingenio y lealtad de sus seguidores.

Diana Bovio, la amiga no requerida en la boda de Christian Vázquez

Diana Bovio compite como Mejor Actriz Protagonista de Comedia Romántica. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.

Diana Bovio, actriz que ha trabajado con Christian Vázquez en cine repetidas ocasiones, gracias a la franquicia “Mirreyes vs Godínez”, en la que ambos son parte del elenco, reveló que no fue requerida a la boda del actor con Paty Cantú, que se celebró el pasado fin de semana.

Los famosos que sí recibieron invitación por parte de los novios para que les acompañaran en tan importante fecha fueron Dalilah Polanco y el influencer Pablo Chagra, quienes se tomaron fotos con los ahora esposos para compartirlas en sus redes sociales.

Diana se limitó a decir que desea lo mejor a Paty y Christian en la etapa que van a comenzar.

Reik le agradece a Gabito que apoye a “los ancianos”

Julio, Jesús, Gabito y Bibi tratarán de subirse juntos al escenario. CORTESÍA

La música une generaciones y eso lo saben los integrantes de Reik, que recientemente estrenaron la canción “Viernes” con Gabito Ballesteros, uno de los representantes de los corridos tumbados del momento en el país.

Los integrantes del grupo, con 22 años de carrera, ven el entusiasmo de Gabito y no pueden evitar bromear sobre la diferencia de edades y la colaboración que hicieron juntos Jesús, Julio y Bibi con el joven de 26 años, a quien agradecen que esté “apoyando a los ancianos”.

