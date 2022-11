Guaynaa pide en México catering especial para Lele Pons

Una pesadilla han sido los preparativos para la llegada a México de Guaynaa, quien se presentará este fin de semana en el Flow Fest, pues tenía el plan de venir acompañado por su prometida, la influencer y cantante Lele Pons, para la que ha pedido un catering con bastantes especificaciones que la complazcan en todo momento. Si bien no es seguro que la venezolana pueda venir al país, el músico puertorriqueño quiere estar prevenido, pues este evento, nos cuentan, es súper importante para él porque se trata de su primer gran presentación masiva, es decir: su sueño.

Don Omar, el favorito del Flow Fest

Hablando del Flow Fest, el que viene con todo es el también puertorriqueño Don Omar. Personal de la promotora del evento, nos revelan, realizó un estudio de marketing para medir el posible artista más exitoso del festival musical y el que arroja mejores resultados es el cantante de 44 años, quien se medirá con J Balvin, Anuel AA, Arcángel y Nicky Jam, entre otros reyes del género urbano, lo que tiene muy emocionados tanto al artista como a los productores que esperan todo de él.



Mejoran escenas de serie con Alejandro Speitzer

A fin de redondear cosas que pueden mejorarse, el equipo de la serie “Coyotl”, que protagoniza Alejandro Speitzer, volvieron a locaciones de Durango, donde están por terminar, tras casi un año de grabaciones. El actor de la película “Me gusta, pero me asusta” ya no tuvo que sumarse en esta ocasión, pues su papel de superhéroe le quedó tan bien, tan natural, que no hubo necesidad de repetir o modificar escenas con él.



