Guadalupe Pineda, lista para homenajear a Armando Manzanero en el Teatro de la Ciudad

La cantante Guadalupe Pineda hará un homenaje que había quedado en el tintero: a Armando Manzaro, durante su concierto que ofrecerá la noche de este sábado en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en donde también rendirá tributo a cinco compositoras: María Grever, Édith Piaf, Eva Elena Valdelamar, Chabucaa Granda y a Violeta Parra.

Explicó en entrevista con EL UNIVERSAL que tenía pensado hacer un disco a duetos con el cantautor yucateco, pero pasaron diferentes situaciones que hicieron que no se concretaran.

“Estuvimos viendo incluso canciones a través del productor, pero luego vino la pandemia y ya no se logró. Sin embargo ya tenía cuatro maquetas listas y decidí terminarlas, concluirlas como una especie de homenaje. Como un trabajo que me debía a mí misma y le debía al maestro Manzanero”, declaró.

Estar en este recinto ubicado en la calle de Donceles, en el Centro Histórico de la Ciudad de México la hace pensar en un espectáculo con “toquecito teatral”, pues recalcó que es un espacio que se presta para tener un momento de intimidad y charla con sus fans.

“Voy a platicar un poco de lo que es para mí este viaje que es la carrera artística, que es andar de lugar en lugar como un juglar llevando el canto y también vamos a rendir homenaje a lo que yo considero son algunas de las mujeres representativas en la música”, explicó.

La primera es María Grever quien tuvo éxitos incluso en el cine de Hollywood, pero que fue rechazada por ser mujer y latina, por lo mismo que la hacían a un lado tuvo que cambiarse su nombre artístico, pues originalmente se llama María Joaquina de la Portilla.

Lee también: VIDEOS: Impresiona nuevo show de U2 en Las Vegas: ¿esto es real?

“Tomó el nombre de su esposo para que tuviera un poquito de más chance, esa mujer fue las primeras que dirigió una orquesta de hombres y fue representante de los músicos en Nueva York”, informó Pineda.

También recordará a Edith Piaf, quien sufrió la fuerza de la sociedad patriarcal y que dejó una huella muy importante a otra mujer: Eva Elena Valdelamar, cuyos boleros también se incluirá en el repertorio, así como a peruana Chabuca Granda y Violeta Parra.

En esta fiesta musical también estará la música de José Alfredo Jiménez y de Juan Gabriel, indicó la cantante quien sigue trabajando en el estudio de grabación para material de su próximo disco.

“Es un lugar que siempre que he venido me abraza, me acoge, me siento de una manera muy especial, aquí he hecho presentaciones maravillosas, es un lugar cálido, qué joya, estamos en una joya histórica en México”.

rad