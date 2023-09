Como parte de las celebraciones por el Grito de Independencia, el último que el presidente Andrés Manuel López Obrado realizará como mandatario de México, se anunció, hace unas semanas, que los grupos encargados de amenizar las celebraciones serán Grupo Frontera y Yahritza y su esencia, ambos de los más populares actualmente.

Este será el primer concierto público en la plancha después de la renuncia de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno, pero al igual que los eventos anteriores se espera la asistencia de una gran cantidad de personas.

El récord de asistencia, actualmente lo poseen Los Fabulosos Cadillacs, que lograron convocar a 300 mil almas en su concierto del Zócalo, esto de acuerdo con cifras oficiales; por lo que los usuarios que piensan asistir deberán tener en cuenta distintos detalles y aquí te decimos cuáles.

Lee también Este es el posible setlist que Grupo Frontera interpretará en el Zócalo

¿A qué hora dará inicio el concierto?

De acuerdo con el programa oficial que dio a conocer el presidente, la celebración comenzará a las 19:00 horas, con la presentación de un concierto de niñas y niños artistas de Semilleros Creativos que tendrá una duración de tres horas.

Pero, será hasta las 22:00 horas cuando Grupo Frontera salga al escenario, que compartirá un espacio junto a Yahritza y su Esencia, probablemente en el tema que tienen ambas bandas en colaboración titulado “Frágil. El show se dividirá en dos bloques, el primero durará alrededor de una hora, hasta las 23:00 horas, cuando se llevará a cabo la representación del Grito de independencia desde Palacio Nacional.

Una vez que la ceremonia haya finalizado, los músicos volverán a tomar la plancha para continuar con su presentación, esto se espera que sea a partir de las 23:30 y hasta las primeras horas del 16 de septiembre.

¿Qué sí puedo llevar y qué no?

Aunque para eventos públicos no se estipula lo que se puede o no ingresar al espacio de la plancha, es recomendable no asistir principalmente con cualquier contenedor de agua, ya que por precaución y para no permitir el ingreso de bebidas alcohólicas podrían retener o pedir a los asistentes tirar sus líquidos.

Los paraguas, impermeables y bolsas de todo tipo sí están permitidas; sin embargo estas últimas serán cateadas por los miembros de seguridad que se sitúan en las calles que desembocan en el Zócalo capitalino, principalmente en Pino Suarez, 20 de Noviembre, 5 de Febrero, 15 de Septiembre, Francisco I. Madero y 5 de Mayo que son las principales entradas a la plancha.

¿Cómo llegar al concierto?

La estación del metro Zócalo se cierra debido a la celebración de este evento, por lo que las principales formas de llegar en transporte público será a través de las estaciones Pino Suárez, o bien la estación Allende, ambas de la línea 2 que se encuentran a 10 minutos a pie del Zócalo.

Otra opción es caminar desde las distintas estaciones de la línea 8 cuyas salidas se sitúan en el Eje Central, tales como San Juan de Letrán o Bellas Artes y caminar poco más de 15 minutos hasta la plancha principal del Zócalo.

O bien a través de la Linea 4 del metrobus cuyas estaciones Republica de Chile, República de Argentina también pueden permitir a los llegar caminando por las calles que se encuentran a espaldas de la Catedral Metropolitana, como las calles República de Brasil, o la calle de Palma Norte.

Lee también ¿Quiénes son Grupo Frontera y Yahritza y su esencia, bandas que estarán el 15 de septiembre en el Zócalo?