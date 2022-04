Grupo Firme rompe los protocolos del regional mexicano e impone moda

La magia de Grupo Firme que emana y que ha cautivado a miles de personas no sólo ha sido por su música, sino también por su imagen y el estilo de ropa que usan, la cual ha roto con todos los convencionalismos de un grupo de regional mexicano.

El cómo se ven y el qué dirán las personas de su apariencia es un tema muy importante para los miembros de la agrupación, así lo comentó Eduin Caz durante una conferencia de prensa

"No son de marca, son piratas (habla de la ropa mientras bromea)... yo creo que cuando llega el éxito todo va de la mano y miran a un personaje, porque ahorita estamos dentro de un personaje, si tú me ves en la casa, me vas a ver en chanclas y a mi hermano en short, despeinado, pero si nosotros llegamos aquí así van a decir 'pinche morro takuache', si uno no llega aquí y se ve como artista siento que ni el respeto se va a dar, eso es real, estamos aquí dentro de un personaje y tenemos que vestirnos bien porque todos esos videos se van a hacer virales e inspirar a a la gente a superarse y quieran traer lo que tú traes...", dijo el cantante.

El líder de la banda también recalcó que, si buscan vestirse a la moda o crear tendencias, no es por presunción, sino porque como figuras públicas representan una imágen que puede influenciar a muchos y se sienten con esa responsabilidad de verse bien.

Expanden su imperio y bajan de peso

Es por ello que el cantante ya hasta le entró como empresario y diseñador de moda, y fue así que cumplió otro de sus sueños. Lanzó al mercado su propia línea de ropa en 2021, para ello el cantante se juntó con la marca Pavi Italy y sacó su colección personalizada, la cual fue todo un éxito con todos sus fanáticos, a tal grado que tras la inauguración, colapsó la página por la cantidas de personas que entraron a comprar en línea.

“Realmente estoy muy emocionado, quiero agradecer a mi equipo por confiar en mí, y también quiero agradecer a toda mi familia. La marca ya es un éxito, pero ahorita es mi sueño y voy a luchar y a defenderlo a capa y espada”, comentó el día de su lanzamiento.

En su página oficial no se ven a modelos profesionales usando su línea de ropa, sino que es su propia esposa e hijo quienes modelan sus colecciones de temporada.

Una de estas prendas tiene un valor de 2 mil 990 pesos mexicanos, más gastos de envío. También se vende ropa para mujer y para niños, con precios que van desde los mil 300 pesos hasta los 3 mil pesos.

Capturas tomadas del Instagram Pavi Italy.

Bajo este nuevo concepto de verse y sentirse bien con lo que usan, han roto los protocolos de la imágen de una banda de regional mexicano, en donde por lo general los integrantes acostumbran a vestirse igual, por lo regular con traje sastre, botas y sombrero.

En cambio Firme, como si se tratara de un grupo de pop, en el escenario todos lucen diversos atuendos exclusivos a la moda, y pueden salir al escenario usando desde tenis con sombreo, hasta un look de reggaetoneros, raperos o simplemente con una playera y pantalones deportivos.



Instagram Grupo Firme.

La apariencia es tan importante para ellos que, hasta buscan inspirar a sus seguidores a seguir buenos hábitos alimenticios y a hacer ejercicio.

"Hace tres meses miré el comentario de una señora que decía 'nada más te la pasas tomando y de peda' yo no quiero que mi hijo vea tus videos, muchos artistas hubieran dicho, 'señora quitele el celular a su hijo, quien lo manda a tener uno al niño'. Pero yo dije, 'si tiene razón la señora, muchachos vamos a dejar la tomadera, no significa que vamos a dejar de tomar, pero vamos a meternos al gimnasio, que se vea un cambio radical, porque nosotros estamos tratando de inspirar', porque claro es un boleto ahí vendido, entonces nosotros no podemos pelearnos con la señora, queremos que se sienta contenta y traiga al niño al concierto porque ahí es un boleto (risas)... ", expresó el cantante.

