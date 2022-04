Grupo Firme lanza cover de Harry Styles; ¿estaría cerca una colaboración?

Durante la presentación del Grupo Firme en Coachella el pasado 15 de abril, abundaron los memes en el cual se hacía referencia de una posible colaboración entre la banda y el británico Harry Styles, ya que ambos se presentaron en el mismo escenario, pero lo que parecía una broma el día de hoy está más que cercano a convertirse en realidad.

Este viernes el Grupo Firme a través de la plataforma de streaming Amazon Music, lanzó un cover del tema "Watermelon Sugar", éxito de Harry Styles, y que lleva por nombre "Sabes a tequila", dicho tema fue producido por dicha plataforma.

sabes a tequila high pic.twitter.com/46ATkKKNaV — anne (@ifolksrry) April 22, 2022

"Pensé que era mame lo de 'Sabes a tequila high' hasta que escuché toda la canción", "Okay, pero imaginen si Harry hubiera cantado 'sabes a tequila' con el grupo firme en Coachella hubiera sido icónico eso", "Ayer me quede esperando a que Harry cante “Sabes a tequila", "No es por nada, pero cuando lo ví salir así me dió vibes mexicanas y pensé va a cantar con el Grupo Firme 'sabes a tequila haiiii'", son algunos comentario que los usuarios de Twitter han hecho respecto a la canción, cuyo lanzamiento coincidió con la participación de Styles en el segundo fin de semana de Coachella.

Isael Gutiérrez manager de la agrupación, ya había adelantado a la revista Rolling Stone, que Eduin Caz y compañía estaban viendo la manera de incluir algún tema de Harry Styles en su repertorio, al ver todo lo que se generó en redes sociales con su participación en este festival, que año con año se realiza en Indio, California; sobre todo la posibilidad de que Styles estuviera escuchando desde su camerino temas como "En tu perra vida", "El tóxico", "El amor no fue pa’ mí" y "Cada quien".

Por el momento ni Harry Styles o alguien de su equipo se han manifestado sobre este cover, pero el primer paso para la colaboración con los originarios de Tijuana, Baja California, ya se ha dado.



