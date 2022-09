Grupo Firme, tuvo una noche de éxito en los Latin Billboard, fueron premiados y brillaron en el escenario al interpretar algunos de sus éxitos, incluido su nuevo tema "Alaska" junto a Camilo, sin embargo, el vocalista Eduin Caz pasó momentos de preocupación antes del evento, pues batalló con su outfit.

El vocalista compartió con sus seguidores en Instagram parte de su rutina de ejercicios previo a la premiación que se realizó en el Watsco Center de Florida, su intención era quemar algunas calorías para que el pantalón le cerrara.

De manera cómica es como Eduin se sinceró con sus más de siete millones de seguidores, y enseño su playera sudada resultado del ejercicio.

Eso sí, el vocalista de 28 años confesó que había tomado alcohol un día antes, cosa que no debía hacer, pero no estaba arrepentido, pues sabía que "vida sólo hay una".

En un video se observa cómo el cantante disfrutó un día antes de la comida y la bebida.

Al ritmo de Bad Bunny y haciendo graciosas muecas es como Eduin logró quemar 500 calorías, suficientes, según él, para que el pantalón le quedara.

Daisy Anahy, esposa del cantante, lo estaba apoyando a la distancia, en sus estados de Instagram compartió que junto a sus hijos estaban disfrutando de la transmisión de los premios; cuando Eduin cantó el premiado tema "Ya supérame", se observa que su hijo canta a todo pulmón.

Empresarios piden a Grupo Firme se controle

Un llamado de atención está recibiendo los integrantes del Grupo Firme para que pongan un poco de orden, pues en sus conciertos les da por beber, algo que no ocultan y suena a diversión, pero entre los empresarios, nos dicen, hay preocupación y piden a los músicos se controlen porque el alcohol no deja de correr de principio a fin y así no los quieren contratar. La agrupación, que acaba de romper récord en el Zócalo y está viviendo su mejor momento, “está jugando con fuego”, dice un promotor.

