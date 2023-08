Grag Queen mostrará en tv ”la belleza que nadie ve”

Para Grag Queen, representar a la mejor drag del universo no es fácil: significa ser un ejemplo de valentía y de libertad de expresión. Más proviniendo de un país como Brasil, que en los últimos años ha luchado por dejar de ser el lugar con más muertes por homofobia alrededor del mundo.

Ser una portavoz de la comunidad LGBT+ en las pantallas internacionales es una contribución que Grégory Mohd, nombre real de la brasileña ganadora del programa de concurso Queen of the Universe en 2021, hace para defender una realidad que, señala, la sociedad todavía no quiere aceptar.

“Hemos dado pasos hacia un mundo más bueno, el mundo perfecto, pero todavía estamos usando los zapatos del país que más mata a la gente de nuestra comunidad y creo que todo este tipo de odio simplemente se debe al miedo a lo nuevo y es provocado por las personas que realmente no entienden porque se niegan a saberlo”, dice Grag Queen en entrevista.

La artista era miembro de una iglesia cuando se dio cuenta de que había demasiadas reglas impuestas sobre lo que estaba bien y mal en una persona, muchas con las cuales no se identificaba.

“Venimos a un mundo en el que simplemente nos dieron reglas y nos dijeron qué está bien y qué está mal, pero al mismo tiempo, tuvimos la oportunidad de crecer y comprender que podemos evolucionar, que podemos ver la belleza donde nos enseñaron a no verla”.

Para generar empatía con las personas que como en su caso, no se identifican con las reglas establecidas de sexualidad y de género, es que comenzó una carrera como drag, la práctica de crear un personaje histriónico con rasgos exagerados de la feminidad o masculinidad con el fin de entretener, que puede ser desempeñada por cualquier persona, independientemente de su identidad de género.

“Ser Drag Queen es ser un soñador”, define Grag, quien se estrena como juez y conductora del nuevo programa Drag Race Brasil, la segunda edición latinoamericana de esta competencia creada en 2009 por RuPaul, que es considerado la Drag Queen más exitosa de toda la historia de Estados Unidos.

“Siento que estoy expandiendo mi habilidad de soñar con otras reinas, para decirles que está bien soñar y soñar en grande porque juntos lo haremos realidad. Siento que estoy viviendo la mejor vida del mundo, nunca he sido más feliz”.

El programa de concurso que se estrena hoy en MTV y Paramount+ busca encontrar a la nueva superestrella drag; aunque se han hecho 14 adaptaciones incluyendo países como Francia y Bélgica, apenas en junio México fue el primer país latino en entrar al show en el que se han presentado famosos como Lady Gaga y Miley Cyrus.

“Es increíble representar a mi pueblo con nuestras historias, nuestros estilos de vida, nuestra cultura y nuestras entrañas, conscientes de que no tenemos las mismas oportunidades del resto del mundo. Es nuestra oportunidad para demostrar que la reina del universo viene de Brasil y que soy una chica latina con esta garra y eso lo tiene toda nuestra gente y es lo que nos hace diferentes”.

En 2020 ya se había intentado hacer una versión, pero la productora renunció a los derechos debido al conservadurismo en Brasil entonces ejercido por el presidente Jair Bolsonaro, quien fue sustituido por Luiz Inácio Lula da Silva desde enero de 2023.

Para Grag es una oportunidad de hacer una revolución en el arte y mostrar la belleza de los brasileños en esta práctica, pero también de hablar sobre la resistencia que personas como ella han ejercido para estar seguros en un país en el que la fuerza de la violencia y la discriminación los pone en peligro.

“Manténganse seguros y sean conscientes de sus derechos, este tipo de violencia (homofóbica) es un crimen actualmente y hay gente que nos respalda”.