¿Quiénes son Francisco y Diego Forastieri, hijos gemelos de Matilde Obregón?

Esta mañana se dio a conocer el trascendido que uno de los hijos gemelos de Matilde Obregón (Francisco y Diego Forastieri) había perdido la vida, este domingo, en un accidente en una casa ubicada en Valle de Bravo, luego de que colapsara uno de los balcones de la propiedad que, presumiblemente, habría abatido a uno de los jóvenes y, además, hubiera provocado que otras cuatro personas resultaran gravemente heridas y aunque, hasta el momento, no hay ningún comunicado oficial que informe cuál de los dos jóvenes fue el que murió, se ha sugerido que se trata de Francisco.

Desde muy temprano, comenzó a difundirse la noticia del deceso de uno de los hijos de la periodista mexicana, quien habría fallecido a los 29 años, luego de un grave accidente que involucraba el derrumbe de un balcón. En principio, se dijo que los acontecimientos tuvieron lugar dentro de la que presuntamente se trataba de la casa de Obregón, sin embargo, una fuente cercana dijo a EL UNIVERSAL que, en realidad, Francisco y Diego se encontraban en una casa que habían rentado a través de una plataforma de alojamientos de particulares.

Aunque la periodista, y exparticipante de "MasterChef Celebrity", no ha hecho un pronunciamiento público acerca de lo acontecido, diferentes medios como "TV Notas", han publicado que se trató de su hijo Francisco, mientras que Diego estaría hospitalizado por la condición grave en la que se encuentra pues, tal parece que, fueron cuatro las personas afectadas por el colapso del balcón; esto último fue publicado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un comunicado que, hasta el momento, continua con las investigaciones sobre lo que pudo haber provocado el derrumbe.

Ellos son Francisco y Diego, hijos de Matilde Obregón

Diego y Francisco Forastieri son hijos de la periodista Matilde Obregón. Foto: YouTube

Matilde Obregón se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación desde hace décadas, durante inicios de los 2000, se encargó de la dirección de la revista "TV Notas" y, más adelante, apareció en el canal de televisión de Grupo Fórmula con un programa de entrevistas que, en al actualidad, fue llevado a YouTube, por medio de un canal donde la comunicadora publica entrevistas periódicamente con figuras importantes del medio que abren su corazón y cuentan los eventos que han marcado su vida.

En esas mismas conversaciones, la periodista no pierde la oportunidad de hacer mención de sus hijos que, habitualmente, presencian las entrevistas que realiza, debido a que, en su mayoría, son realizadas en su casa. Y aunque Obregón siempre habla de ellos, la apariencia de los jóvenes parecía ser una incógnita pues, como bien ha dicho su madre, no les gusta aparecer en cámara, sin embargo, teníamos una pista acerca de ellos, debido a que diferentes invitadas e invitados no ocultaban su sorpresa al ver la altura de los jóvenes, de la que hacían mención.

A pesar de que, a diferencia de su mamá, Diego y Francisco no heredaron el gusto de la periodista de mostrarse ante las cámaras, si comparten dos pasiones; el América y el periodismo, pues los jóvenes se forjaron en la carrera de periodismo, luego de estudiar la licenciatura en la Universidad Iberoamericana, en la generación de 2014 a 2018 para, al poco tiempo de acabar su carrera, comenzaron a ejercer en la rama deportiva, de acuerdo con la información que han proporcionado en LinkedIn.

Mientras que Diego obtuvo su primera oportunidad como Community Manager, Francisco debutó como redactor el sitios deportivos de menor alcance como "Don Balón" y el diario "Estadio", para luego escalar a editoriales más grandes como "Men´s Health". Fue a partir de 2017 que, ambos, fueron contratados por Grupo Fórmula para coordinar la producción de "Fórmula Notas", donde trabajaron hasta el 2022.

Simultáneamente, lanzaron el canal "Hasta las pelotas", en colaboración de un amigo suyo, donde subían videos acerca del fútbol y datos curiosos, por ejemplo, del América, el equipo al que le va la familia Obregón, en el que también hacían temáticas para que sus suscriptores se llevaran premios tales como los guantes autografiados del exportero Oswaldo Sánchez.

El último video que compartieron en su canal fue hace tres años.

En la cuenta de Facebbok de Paco, como llaman a Francisco, también pudimos constatar que además de irle al América, los hermanos Forastieri son fieles aficionados del Liverpool, el club de fútbol inglés.



