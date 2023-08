Ricardo Peralta confronta a René Franco por llamarlo "rodillas manchadas"

Ricardo Peralta reacciona a los comentarios de las personas que opinaron que tenía las rodillas muy oscuras, luego de que compartiera una serie de fotografías de su visita al Paso, Texas, ciudad a la que viajó para presenciar el segundo concierto con que RBD marcó su regreso a los escenarios, por lo que el influencer se vistió con el característico uniforme de la telenovela "Rebelde", lo que causó reacciones en redes, pero no por la originalidad de su outfit, sino porque aseguraron que su piel lucía manchada; uno de los que hablaron de su aspecto fue René Franco.

Ricardo Peralta estuvo presente en el segundo concierto de RBD ofreció en Estados Unidos, este pasado sábado 27 de agosto. Foto: Instagram

El influencer se mostró sorprendido por el racismo que denotaron todas las personas que escribieron en su publicación que tenía "las rodillas negras", debido a que consideró que, en estas épocas, las personas no deberían de pensar así:

"En la foto de RBD les moelstaron mis rodillas ¿"negras"? Amigas, soy morena, y tengo pelos, cuando se hace sombra pues claro que se ve negros pero, bebés, ¡qué horror! qué horror su racismo, o sea todas las personas morenas claramente tenemos las rodillas más oscuras y, si a usted le gusta decirles, "negras" ... wey, creí que estábamos ya muy adelante para eso", lamentó.

Ricardo Peralta no se dejó intimidar por aquellas personas que lo señalaron por tener, supuestamente, las rodillas muy oscuras. Foto: Instagram

Lee también: Concursante de "The Bachelorette" muere a los 36 años, padecía depresión y ansiedad

El ganador de la temporada pasada de "MasterChef Celebrity" mostró su indignación ante las notas de diferentes diarios que centraba la información al color con que lucían sus rodillas en la fotografía, por lo que no sorprendió que, cuando se percató que René Franco también habló de su aspecto físico, confrontara las críticas que hizo el presentador de televisión.

Fue entonces que "la Loba" Peralta, como también se da a conocer, etiquetó al conductor en una publicación de Twitter en la que hizo frente a sus comentarios:

"Oye, René Franco, ya van dos veces que tienes una opinión sobre mí y ni te topo, ¿todo bien? Acabo de ver que fuiste de los comentaron que "tengo las rodillas manchadas", no lo esperaba de ti, honestamente. Te mando muchas bendiciones y, cuando quieras, nos sentamos a platicar".

El conductor le contestó al influencer, asegurando que su comentario no era personal, sino que había sido motivado por su atuendo.

"Todo bien, Ricardo. Gracias. "¿Toparme?" No es personal, eres famoso y la foto es viral. No le busques tres pies al gato. La opinión no es sobre ti, es sobre tu outfit, la foto y tú como modelo. Cuando gustes platicamos, saludos".

Lee también: Christian Chávez desata críticas y comparaciones con Sam Smith por su vestuario en la gira de RBD

La inconformidad de Peralta no paró ahí, pues aunque dijo que, no le interesaba lo que se dijese de él, pues ya estaba costumbrado a las criticas, pidió a sus seguidores que comentaran en las publicaciones donde otras personas lo criticaban con la denominación de "racista".

"Vayan a mi foto y vean los comentarios y, a la persona que haya puesto cosas negativas, usted va a ir a ver que es una persona morena, que es lo peor de todo, pero vaya usted y le pone ´racista´y ya", indicó.

Finalmente, el famoso no perdió de vista lo mucho que se divirtió en el concierto de RBD, al que asistió junto a la integrante de JNS, Karla Díaz, destacando que, aunque sus "haters" se preocupan por cómo lucía, lo importante es que tuvo la oportunidad de presenciar el reecnuentro de la agrupación como pocas personas lo podrán hacer: "La pase increíble en el concierto de RBD y eso nada se los va a dar a ustedes; los que me echaron ´hate´, critíquenme lo que quieran, bebés, yo aquí estoy, ganando".



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.









melc