Gloria Trevi arma alboroto en la colonia Roma y disfruta de su bioserie entre lágrimas

Gloria Trevi acudió de sorpresa a un centro nocturno de la colonia Roma Norte para ver el primer capítulo de su bioserie: “Ellas soy yo”, que se estrenó este lunes en televisión abierta, en el horario estelar del canal Las Estrellas, en lugar de la telenovela “Tierra de esperanza”, que concluyó el viernes pasado.

En ese sitio se armó un alboroto a la hora de que la cantante se fue ya que varios elementos de seguridad la escoltaron hasta una salida de emergencia casi casi jalándola, mientras que mucha gente estaba alrededor de ella.

Ya en la calle y antes de meterse a una camioneta, la Trevi se detuvo algunos minutos para platicar con la prensa, reaccionando a dicha serie que produjo Carla Estrada.

“Me siento súper agradecida con el público, con todos los medios por ayudarnos a difundir, a esparcir este mensaje (de la bioserie). Esta historia todavía continuará porque no me he muerto. Yo gracias a Dios ya estoy bien”.

“No lo estoy haciendo por mí, sino por las personas que en este momento puedan estar sufriendo cosas similares, peores o menos peores de lo que yo viví, pero nadie merece estar en esa situación, lo estoy haciendo para aquellas personas que puedan ayudar a sus familiares, madres, hermanas, hijas, es por ellos”, señaló.

Gloria Trevi, agradecida con la gente

Minutos antes, dentro de un bar, la cantautora recibió varias porras y muestras de afecto de los presentes, las cuales agradeció sonriente; ante la pregunta de qué se siente recibir todo este amor, ella respondió:

“Se siente estar vivo, yo estoy viva gracias a ustedes, estoy trabajando gracias a ustedes, estoy aquí gracias a ustedes y a Dios primero que nada”, indicó.

Al escenario además de Gloria subieron varios actores que participaron en la teleserie como Jorge Poza, quien interpreta al personaje inspirado en Sergio Andrade, además estuvieron presentes Kunno, Kimberly “La más preciosa” y la protagonista Scarlet Gruber.

“Primero que nada quiero decirles a todos muchísimas gracias por haber estado, a todos los actores he visto su trabajo, estoy impresionada, me han hecho llorar, me han hecho reír, muchísimas gracias Carla, acabo de ver unas escenas Scarlet por eso traigo ojos con extra pestaña porque me hizo llorar mares, qué fuerte.

“Les quiero dar gracias a todos los medios de comunicación por las notas buenas o malas, todo, muchísimas gracias por el apoyo, por transmitir el mensaje al público, es una de las cosas más bonitas y más grande que se han hecho en televisión”, concluyó Gloria Trevi.

“Ellas soy yo”, se transmite de lunes a viernes por el canal Las Estrellas a las 21:30 horas, además se encuentra disponible por la plataforma ViX+, la cual cuenta los momentos más importantes de la vida de la vocalista, desde la niñez, hasta la época actual; ella aparece en los últimos capítulos.

rad