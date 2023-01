Globos de oro buscan revivir

Es considerada “la antesala del Oscar”, un termómetro que mide cómo se moverán las cosas en la entrega de premios más importante de Hollywood (la de la Academia). Sin embargo, hoy los reflectores brillan intermitentemente para los Globos de Oro.



La entrega 80 de los premios otorgados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) regresa hoy a la pantalla, luego de estar envuelta en una serie de controversias que llevó a que su edición anterior se realizara de manera escueta y sin transmisión televisiva cuando NBC, que ha transmitido los Globos de Oro desde 1996, se negó a televisarla.



En 2021, el evento que reconoce a lo mejor del cine y la televisión mundial, se vio opacado cuando “Los Angeles Times” reveló que dentro de la organización no se incluía ningún miembro negro. Además, las sospechas de corrupción y falta de transparencia surgieron tras la noticia de que varios votantes fueron invitados a un viaje de lujo en Francia, para ver el rodaje de “Emily en París”, hecho que habría beneficiado a la serie de Netflix en las votaciones.



Tras una serie de ajustes regresan a NBC con una bandera de cambio: la HFPA eligió como maestro de ceremonia al rostro perfecto para simbolizar aquello que se le criticó: el actor afrodescendiente Jerrod Carmichael, quien es abiertamente gay.



“Va a ser una experiencia única verlo haciendo su comedia. Él es muy talentoso, una estrella en crecimiento, un chico realmente fuerte y diverso, así que va a traer un cambio muy representativo como anfitrión”, dice James Lee, vocero de la organización, en entrevista.



“Después de 80 años de ser considerados la primera fiesta del año en Hollywood estamos ansiosos de recuperar eso. Esperamos que la lluvia se calme mañana para que brillen las estrellas. Los presentadores de los nominados son fantásticos y vamos a reconocer a Eddy Murphy como ganador del premio Cecil B. de Mille”, agrega Lee.



Se espera que asistan artistas como Guillermo del Toro, nominado a Mejor película por “Pinocho”, mientras que otros como Brendan Fraser (Nominado a Mejor actor por “The whale”), no asistirá luego de que en 2018 lanzó una acusación de agresión sexual, por un suceso de 2003, contra el entonces presidente de la Asociación, Philip Berk.



No es el único que ha criticado la entrega recientemente; para la premiación que se llevará a cabo en el hotel Beverly Hilton, de California, el público ha señalado que las mujeres cineastas no fueron consideradas en la categoría de Mejor director.



Al respecto, James Lee habla de los cambios que se han hecho: “La diversidad del cuerpo de votantes es realmente increíble, nuestros votantes representan a 62 países alrededor del mundo y estamos felices de ver latinos formando parte del grupo, gracias a eso ahora tenemos 199 votantes”.



Mario Székely, uno de los dos mexicanos que forma parte de la asociación, considera que la virtud de los Globos y su intención en esta edición es recordar la diversidad de culturas. Cinco mexicanos más se unieron a nivel internacional en los votantes.



“Somos una porción del cine y la televisión entonces vamos a celebrar que aún existen estos medios y que han sido el punto de reunión de la humanidad, el cine y la televisión”.



México presente

Lo más destacado a nivel nacional es que en las nominaciones se encuentran tres mexicanos:



Guillermo del Toro, quien con su “Pinocho” compite a Mejor película animada, Banda sonora y Canción original: “Nuestro equipo ha hecho una película de animación como no se había hecho antes. El nivel de delicadeza de las actuaciones de estos títeres es extraordinario, entonces, si hay un reconocimiento, qué bueno”, dijo a EL UNIVERSAL.



Diego Luna compite para Mejor actor por “Andor”, la serie de Disney+ que protagoniza haciendo el mismo personaje que en 2016 tuvo en “Star Wars: Rogue One”, mientras que Diego Calva va por Mejor actor de comedia o musical por la cinta “Babylon”, junto a Brad Pitt y Margot Robbie en una epopeya al cine desde sus inicios, cuando pasó de ser mudo a cine sonoro.



“Cuando recibí la nominación sentí muy bonito porque nunca imaginé que algo así me iba a pasar. Además que en la lista de nombres en las que estoy, independientemente de mi categoría, sea que está Diego (Luna) y (Guillermo) Del Toro me hace sentir orgulloso de poder representar", dijo Calva en entrevista.