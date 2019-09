Gilberto Gless prefiere ser positivo

[email protected]

Gilberto Gless menciona que la inseguridad es generalizada, pero que está cansado de hablar de las cosas negativas; para él este tema está “más que hablado y vivido”, además de decir que lo malo ya lo conocemos, por ello considera que debemos contar las cosas buenas que son las más valiosas.

“En Chihuahua hay inseguridad, pero es padre vivir, hay lugares que visitas y te enamoran, tiene una magia y eso me pasa con la capital aunque sea de Parral; la cercanía con Estados Unidos nos influyó en lo comercial, pero también en palabras, modismos, las cosas malas ya las conocemos, estamos cansados de las cosas malas”, comenta.

Antes de imitar a un nuevo personaje, se da a la tarea de conocer a los artistas; primero los selecciona porque son del gusto popular y para que la gente pueda reconocer la voz y la música al momento del show, además estudia la voz, pues debe musicalizarla y alcanzar los tonos de los artistas.

“Hay que jugar con ella (la voz) para conocer nuestros limitantes, debes tener la capacidad de musicalizar la voz, no sólo hablada, sino imitarla cantando también”, dice.

Al “imitador de América” le gustó mucho interpretar a Eros Ramazotti; de hecho comenta que es una de las voces que logró alcanzar al primer intento, no como Pedro Infante, que le llevó 10 años, pero tuvo que abandonarlo porque en ocasiones no lo reconocían y notó que no estaba en el gusto del público.

Gless también es compositor y son varios los músicos que han cantado sus canciones, como es el caso de Pedro Fernández con “Me encanta”.

“Hay un detalle muy raro, casi nunca canto mis canciones, pues raramente me acuerdo de las letras, pero hay una coautoría de una adaptación de ‘I love her first’ de Heartland que hice en español y la gente pone la canción en las bodas, sobre todo es dedicada de los padres a sus hijas, ha tenido gran aceptación”.

Cuando comenzaba su carrera como imitador, tuvo la idea de interpretar un rap con la voz de Vicente Fernández, pero el cantante de “Estos celos” declaró que no le gustó.

“A partir de esa declaración empecé a tener más cuidado con mis interpretaciones y hacer las cosas mejor”.

Gless se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional este sábado 5 de octubre.