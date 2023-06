George Michael: el ícono pop inmortal que hoy hubiera cumplido 60 años

Una leyenda musical que siempre estará viva en la memoria colectiva es George Michael, cantautor británico que hoy hubiera cumplido 60 años de edad, pero que gracias a sus canciones su legado seguirá estando presente.

El intérprete de temas como “Careless whisper”, “Last Christmas”, “Wake me up, before you go-go”, entre muchas más, nació el 25 de junio de 1963 en Londres y por más de 30 años lideró las listas de pop.

Cuando tenía 18 años llegó a formar parte, junto con su amigo Andrew Ridgeley, del dúo Wham!, con el que sacó algunos discos y llegó a hacer giras musicales, pero en 1985 se desintegró dando paso a una fructífera carrera en solitario. Este día, la cuenta oficial de Instagram de este grupo rindió un homenaje al fallecido cantante:

“Este domingo 25 de junio George Michael habría cumplido 60 años. En nuestros corazones permanecerá jóven siempre. En el día que celebraremos su vida en nuestras propias maneras privadas y personales y esperamos que todos los que lo amaron y su música hagan lo mismo de formas que son especiales para ellos”.





El propio Ridgaley informó que el próximo 5 de julio se lanzará en Netflix un documental acerca de Wham!, el cual dijo que será un relato auténtico de esta agrupación.

“Fue una alegría mirar hacia atrás en un capítulo tan maravilloso en la vida de los jóvenes AJR (Andrew John Ridgeley) y GM (George Michael) y espero que para muchos de ustedes de la misma manera, traerá una época dorada y las alegrías despreocupadas de la juventud”.





Recientemente se anunció que Wham! tendrá su propio documental en Netflix. Foto: Instagram





La vida de George Michael tuvo muchos altibajos, por una parte disfrutó del éxito de sus canciones, conoció el amor, fue considerado un sex symbol y ganó varios galardones como dos premios Grammy y tres American Music Awards.

Pero por otro lado también vivió algunos escándalos por temas relacionados a las drogas y a su orientación sexual, ya que fue en en el año de 1998 cuando se declaró abiertamente homosexual, luego de que autoridades lo detuvieran en Beverly Hills por un hecho que lo obligaron a que saliera del clóset.

De acuerdo con la revista Vanity Fair, el cantante cayó en una trampa de un policía con lo que el intérprete se le insinuó al uniformado dentro de un baño público, por lo que se le acusó de conducta sexual inapropiada.





Otro momento difícil fue cuando en el 2006 admitió que conducía su vehículo mientras estaba con los efectos de drogas, un par de años después se le acusó de posesión de drogas.

También llegó a ser arrestado por ocho semanas, en el 2010 por chocar una camioneta en una tienda londinense y en el 2011 una neumonía le impidió continuar su gira de conciertos.

Fueron más de 100 millones de discos los que vendió el vocalista a lo largo de su carrera artística, cifra según BBC. Una de sus canciones más famosas fue “Last Christmas” e irónicamente murió justamente en Navidad, el 25 de diciembre del 2016 a los 53 años.

En ese entonces fue su publicista quien lanzó un comunicado en donde dio a conocer esta terrible noticia a todo el mundo: “Con gran tristeza confirmamos que nuestro amado hijo, hermano y amigo George murió pacíficamente en su casa durante la Navidad. La familia pide que su privacidad sea respetada en este momento difícil y emotivo”.

