George Harrison: La reedición que le hace justicia

La obra artística de George Harrison, como parte de The Beatles, es reivindicada en las nuevas reediciones de las antologías musicales 1962-1966 y 1967-1970, popularmente conocidas como los álbumes Rojo y Azul.

Cuando en 1973, el entonces mánager del grupo, Allan Klein, lanzó ambas recopilaciones, ayudó a forjar la leyenda de la banda, pues los dos discos dobles ofrecieron un recorrido por su trayectoria musical, conteniendo éxitos y temas emblemáticos, que significaron para muchas generaciones su primer acercamiento a la obra de The Beatles.

Sin embargo, al seleccionar los temas para el disco Red, comentó una injusticia: no incluyó ningún tema, ya no digamos compuesto, sino interpretado por George. Los 26 temas eran todos compuestos por John Lennon y Paul McCartney; todos éxitos y grandes canciones, sin duda. Pero en ese primer periodo de la Beatlemanía, hubo temas que cantó y compuso Harrison que son icónicos del Cuarteto de Liverpool.

La edición 2023 subsana esa falla al incluir temas con la voz principal de Harrison, como "Roll Over Beethoven", composición de Chuck Berry que interpreta vigorosamente el guitarrista y que incluso en la portada del segundo disco Capitol en Estados Unidos (Second Album, de 1964) es destacado en la portada junto a "She Loves You".

También incluye "Taxman", una de las más importantes composiciones del llamado "Beatle silencioso" y la cual abre el disco Revolver (1966) y que faltaba en la edición 1973. Y la tercera inclusión es "If I Needed Someone" del disco Rubber Soul (1965).

En el disco Blue, edición 1973, sí contenía canciones de Harrison -cuatro-, que al menos hacían justicia al talento del músico nacido el 25 de febrero de 1943: "While My Guitar Gently Weeps", "Old Brown Shoe", "Here Comes the Sun" y "Something". A esas melodías, la nueva version incorpora "I Me Mine" y "Within You Without You".

Con la adición de las canciones de George, junto con otras de John y Paul, los dos discos dobles crecen y se mantienen como el resumen más digno y representativo de la trayectoria del Cuarteto de Liverpool.

Tras la disolución del grupo, las disqueras dueñas de los derechos del grupo lanzaron tanto en Estados Unidos como en Inglaterra diversas recopilaciones, pero las 1962-1966 y 1967-1970 fueron las más reconocidas y exitosas.

Las antologías han sido constantemente actualizadas para nuevas generaciones, como cuando fueron lanzadas por primera vez en versión cd en 1993, o en 2010, aprovechando con la unificación y remasterización de toda la discografía del grupo, se lanzaron en versión digipack, o en 2014, con otras remasterizaciones en facsimilares de vinyl.

La versión 2023, además de contener "la última canción" de cuarteto, "Now And Then", composición de Lennon terminada con ayuda de la Inteligencia Artificial por los dos Beatles sobrevivientes: Paul McCartney y Ringo Starr, resarce pues una de las injusticias musicales en la discografía de The Beatles, adicionando esas canciones de George Harrison, quien falleció de cáncer de pulmón el 29 de noviembre de 2001.

