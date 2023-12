Actor de "El juego del calamar" sufre accidente y pierde dos dedos del pie

Geoffrey Giuliano, actor de la famosa serie "El juego del calamar" ("Squid Game"), sufrió un accidente en su casa con una motosierra, la cual le cortó dos dedos, así lo contó al sitio de noticias TMZ.

El actor de 70 años, quien interpretó al VIP #4 en la serie surcoreana, perdió dos dedos de uno de sus pies después de que una motosierra se los cortara en un inusual accidente que ocurrió cuando estaba haciendo arreglos en su hogar y a uno de los obreros que se encontraba se le cayó accidentalmente la motocierra.

El artefacto al caer, rebotó exactamente en uno de los pies de Giuliano y le cortó un par de dedos, los cuales fueron recuperados por el actor y entregados al médico que lo atendió de urgencia.

Según reporta, el momento fue un gran desastre sanguinario en el que el el pie derecho del actor fue el perjudicado tras perder el dedo pulgar e índice; al pasar el incidente, el actor envolvió ambos dedos en papel y después fueron entregados al médico.

El accidente ocurrió en Pattaya, Tailandia, donde Geoffrey Giuliano fue trasladado a un hospital y luego los médicos pudieron rezurcir sus dedos.

Lee también: Concursantes de "El juego del calamar: el desafío" amenazan con una demanda colectiva a Netflix

TMZ detalla que Giuliano se someterá a una segunda cirugía el viernes en Bangkok para asegurarse de que todo esté en su lugar, y aunque los médicos le dicen que debería sentirse afortunado de que el accidente no pasó a mayores, para él la situación fue más delicada y considera que casi perdía la vida.

"Me duele como un loco hoy. Los médicos me dijeron que tengo suerte de estar vivo, pero no me siento afortunado. Una motosierra casi me mata".

Geoffrey Giuliano ganó muy bien con "El juego del calamar" , se compró una casa y contrató a alguien para que la decorara, y en medio de esto ocurrió el accidente.

"La motosierra voló cerca de 8 pies en el aire, golpeó el suelo, destruyó el suelo y luego fue a parar a mi pie, a la parte superior de mi dedo gordo y el segundo dedo del pie", narró el actor estadounidense, famoso también por aparecer en el caso McLibel.

rad