Hasta poco antes de las 11, el cine de la plaza Reforma 222 en Ciudad de México estaba vacío, con alguna que otra persona saliendo de función o comprando palomitas; pero minutos después comenzaron a aparecer sables rojos, azules y verdes por las escaleras eléctricas, hombres encapuchados, mujeres con chonguitos de Princesa Leia y demás objetos que remiten a Star Wars, la franquicia de George Lucas que ha sido amada y seguida alrededor del mundo desde 1977.

Uno de los primeros en llegar al cine para disfrutar de Star Wars: El asenso de Skywalker fue Ulises. El fanático acudió totalmente caracterizado de Jedi.

En entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que su única expectativa era disfrutar y divertirse, claro, portando su atuendo original.

"Fui con mi pareja a Disney hace como un mes y allí comprarnos muestro a outfit, los sables costaron como 4 mil pesos y el traje como en 6 mil", compartió el joven, y aseguró que fue una muy buena inversión.

Poco después llegó Gabriel, un joven de 31 años fan de Star Wars desde 1993, año en que su padre lo adentró a este mundo con "Una nueva esperanza". Sosteniendo el casco de Darth Vader, compartió.

"Mi papá me empezó a explicar todo el universo de Star Wars, me hice fan desde pequeño, vi desde adolescente las películas, la pausa que todos odiamos y ahora gracias a Disney tenemos un poco más de Star Wars".

Su deseo para esta noche, agregó, era disfrutar el filme, ya que él es de los que odió la película anterior (el Episodio VIII).

Mientras que unos se tomaban fotos en los pósteres de Star Wars con las posiciones emblemáticas de los personajes, otros se sumaban a una larga fila para comprar contenedores de palomitas con los diseños de R2-D2 y C-3PO, cuyo costo era de 189 pesos.

El señor Rosas fue otro de los asistentes, junto a su familia, al estreno de la película.

"Yo crecí con ella desde los ocho años" comentó. Claudio, su hijo, dijo que al igual que su papá, él amó Star Wars desde pequeño, y fueron ellos los que contagiaron esta pasión a Gabriel, su primo. Con ellos iba Paula, otra fanática que se hizo chonguitos de Princesa Leia y aseguró que el frío no importaba esta noche.

"Espero que le den un buen cierre, la primera me gustó mucho porque fue revivir, en la segunda tuve algunas dudas entonces hoy la expectativa es grande, espero que no me decepcione", dijo a EL UNIVERSAL.

De acuerdo con el personal de Cinemex 222, esta noche abrieron tres funciones para 524 asistentes.

En cuanto dieron las 12, el lobby del cine comenzó a quedarse nuevamente vacío. Las salas de cada función ya habían comenzado el viaje a otra galaxia.