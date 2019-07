Gay o no, es su vida personal, dice Joaquín Bondoni.

Ante los comentarios sobre si el actor Joaquín Bondoni, uno de Los Aristemo, es gay, él no lo afirma, ni lo niega, pero informa que no dirá nada porque eso pertenece a su vida personal. “Pues vaya que la gente empieza a meter cosas y cosas, pero yo creo que es la magia ¿no?, que la gente empiece a notar cositas, pero yo todavía no… La verdad yo no tengo nada que decir, esto es personal y bueno hay que estar dividiendo lo que es personal y lo que es una figura pública, entonces hay que dejarlo aquí”.

Verónica manda sanación a distancia a Kate.

La actriz Kate del Castillo está por estrenar un monólogo en Broadway y para que arranque con todo, su hermana Verónica hace uso de la Neuroabundancia mandándole buenas vibras. "La energía de las muertas de Juárez es muy densa, que de eso se trata el monólogo", comenta. "Diario le estoy mandando sanación a distancia porque está panicada por la obra de teatro, me dice: 'estoy saturada, ya no puedo memorizar más, no sé cómo me va a ir'".

Benny Ibarra, al pendiente de Mateo.

Como buen papá, Benny Ibarra acompañó a su hijo Mateo a la embajada española en México para tramitar su visa a aquel país. Sin poses y como cualquier ciudadano, el Timbiriche supervisó a su heredero al momento de entregar su documentación. Y si bien algunos lo reconocieron, prefirieron no molestarlo durante toda su estancia.