Galilea Montijo: así fue el día en el que estuvo a punto de darle un hermanito a Mateo

Galilea Montijo cumplirá los 50 años en este 2023. Sin embargo, tal como ella explicó en su programa desde hace dos ya comenzó a vivir los efectos de la menopausia. Como muchas mujeres saben mientras se termina de completar este proceso muchas veces se puede quedar expuesta a posibles embarazos.

Algo parecido fue lo que le tocó a vivir a Galilea Montijo. Es que la primera vez que no llegó su periodo ella sospechó que podía estar en cinta. Sucede que en aquellos años ella justo se contagió de coronavirus. Por recomendación de su médico de cabecera dejó de tomar las pastillas anticonceptivas, algo muy común que te sugieran debido a la posibilidad de trombosis que pueden provocar.

Pero cuando no le vino, Galilea Montijo sintió que colapsaba. “Me fue muy mal ya sabes, el bochorno, era una cosa de ‘por qué me da esto, sí, seguramente me va a bajar’; yo me di cuenta que ya no me iba a bajar cuando se muere mi productora (Magda Rodríguez), me da COVID, le hablo a mi doctor y le pregunto qué se hace, qué debo de dejar de tomar", recordó.

Así pasó noviembre, diciembre y enero y Galilea Montijo seguía igual. "O estoy embarazada o qué está pasando", llegó a preguntarse la presentadora. Fue ahí cuando decidió ir a su ginecóloga y sacarse todas las dudas. Pero al llegar, la doctora le explicó que no iba a ser madre nuevamente y que la ausencia de su periodo se debía a que estaba entrando en la etapa del climaterio.

Se trata de la etapa previa a ingresar a la menopausia y Galilea Montijo no estaba ni enterada. Según explicó además de los bochornos tampoco quedó exenta de los cambios hormonales que todas sufrimos al llegar a esa edad. Es que la presentadora no podía parar de llorar en ese tiempo.