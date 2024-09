Gala Montes sufrió un episodio de ansiedad tras la salida de su compañero Adrián Marcelo de "La casa de los famosos México", la actriz protagonizó un tenso momento previo a la salida del youtuber, el cual le abrió varias heridas del pasado que provocaron que rompiera en llanto en el jardín de la casa.

Gala, quien antes de entrar al reality destapó los problemas con su madre y el distanciamiento entre ellas, tuvo un pasado en el que sufrió de la ausencia de su padre, uno de los elementos que Adrián Marcelo utilizó el martes, para afectarla.

La actriz de "El señor de los cielos" encaró a Adrián Marcelo, a quien calificó como un misógino y narcisista, y a pesar que ninguno de sus compañeros del Team Mar, ni del Team Tierra externó su apoyo en aquel denso momento, Gala dijo comprender que no todos reaccionan a la defensiva como ella.

Arath de la Torre conforta a Gala Montes

“Tengo una angustia y un dolor que estoy que me llevo la chinga**”, se sinceró Gala Montes frente a Arath de la Torre; ambos padecen depresión y ansiedad, siendo un elemento que Adrián Marcelo cuestionó durante su estancia en el reality.

Sin embargo, el conductor de "Hoy" la confortó y le dijo que el pasado ya no existe, que no hay nada que hacer y le pidió que no se juzgara, pues es un estandarte que es normal, por su historia de vida, que siempre esté a la defensiva.

Gala Montes, afectada tras el enfrentamiento que tuvo con Adrián Marcelo previo a su salida del reality.

“No te juzgues”, le pidió Arath a Gala mientras ella no podía contener las lágrimas, por lo que De la Torre le aconsejó llorar todo lo que quisiera.

“Eso ya pasó, ya no está aquí, ya se fue, ese pinche fantasma, ese ente ya se fue, libérate, llora todo el día, desahógate", dijo.

Arath de la Torre admiró de Gala su madurez emocional y el que sea una mujer independiente.

Gala Montes ha recibido mucho apoyo en redes sociales, famosas como Ana de la Reguera, Regina Blandón, Ana Brenda y Paty Cantú son sólo algunas de las mujeres del espectáculo que han aplaudido su actuación dentro del reality y el que no se haya quedado callada ante los ataques de Adrián Marcelo, quien ya se encuentra en su natal Monterrey.

