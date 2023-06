Gabriel Soto no fue su novio pero sí le mandaba flores, dice Sara Corrales

Sara Corrales finalmente reconoció que Gabriel Soto sí la pretendió, cuando grabaron la telenovela "Mi camino es amarte", época en la que el actor e Irina Baeva atravesaron una racha complicada y aunque aclara que, aunque nunca tuvieron una cita el galán de TV sí le envió flores y fue muy detallista con ella, sin embargo, se dio cuenta de que merecía darse una oportunidad en el amor con una persona entregada al 100 por ciento con el compromiso de amarla.

La actriz colombiana se ha caracterizado por la sinceridad con la que se dirige a los medios de comunicación, por lo que en su aparición en la alfombra roja de los premios "Grandeza Hispana", la prensa no dudó en preguntarle acerca de las sospechas de que Gabriel Soto trató de conquistarla hace unos meses, cuando se dijo que ya había roto su compromiso con Iriana Baeva, a lo que Sara contestó afirmativamente, expresando que el actor se portó como un caballero y un hombre detallista, pues solía enviarle flores cuando grababan la telenovela de Nicandro Díaz.

"Él fue muy caballero y muy detallista; la verdad sí, sí me dio florecitas, era muy especial", confirmó. Sin embargo, destacó que su caballerosidad no pasó los límites, pues no fueron más que buenos compañeros de trabajo, descartando así que hubieran sostenido una relación o que ella -como tanto se dijo- hubiera sido la tercera en discordia entre la relación del actor con Irina. "Eramos grandes compañeros, grandes amigos, había una relación muy bonita de trabajo, pues grabábamos casi 24/7, entonces es muy fácil malinterpretar las cosas", explicó.

Y aunque la actriz no entró en detalles, destacó que si prefirió no dar "luz verde" a las atenciones de Soto fue porque detectó que el actor no estaba entregándose 100 por ciento a intentar una relación con ella pues, como vimos, en esa época no se sabía si aún estaba en una relación con Baeva o ya habían terminado, por lo que Sara terminó por concluir que merecía un hombre que no dudara ni un segundo de su deseo de estar a su lado.

"Fue muy especial pero, la verdad, yo estaba buscando una cosa muy diferente para mi vida, como que siempre he querido tener a una persona sumamente caballerosa, fiel, entregada, y una persona para mí, creo que soy una mujer bastante completa, que merece un hombre maravilloso a su lado", destacó.

Además, Corrales se negó a contestar si los obsequios que recibió de Soto habían sido enviados con el fin de conquistarla, expresando que ella no era la persona indicada para resolver esa incógnita, sino él, pero -luego de un poco de insistencia de los medios- Sara dijo que considera que los detalles que recibió fueron motivados por diferentes aspectos:

"Yo les voy a decir una cosa, yo sí recibí flores de él, es un hombre muy caballeroso, muy especial, yo creo y quiero pensar que de pronto era porque nos llevamos muy bien, porque le parecí una mujer guapa pero, de ahí a dar luz verde como mujer, hay un camino muy largo por recorrer", indicó.

En este contexto, Sara no dudó ni un segundo en aclarar que nunca salieron juntos y que tampoco se acuerda cómo besa el actor, ya que ha participado en tantos proyectos donde tiene que besar a sus compañeros de reparto que no es un detalle al que preste atención, pues se aboca por completo a la interpretación que tiene que realizar.

Finalmente, la colombiana se dijo contenta de ver que Irina y Gabriel siguen con su relación, deseándoles que pronto puedan concretar sus planes de boda, mientras que ella espera a su hombre ideal, pues también reveló que se encuentra soltera y con ganas de viajar, luego de terminar con los compromisos laborales que la mantuvieron con horarios exhaustivos de trabajo desde hace meses.

