“Fui víctima doble”: Leonardo García

Leonardo García asegura que la empresa inmobiliaria que lo desalojó y acusó la semana pasada de presentar recibos falsos miente y está cometiendo fraude.

Fue hace cinco años cuando el artista compró un departamento en la Ciudad de México, sin embargo, éste se encontraba en mal estado, con deficiencias estructurales y filtraciones de agua, por lo que junto con sus vecinos hicieron una inversión de casi cinco millones de pesos para poder reparar el edificio y contrataron a un abogado, quien los asesoró mal sobre ese conflicto, y los abandonó, dijo García.

En el momento en que fue el desalojo, el actor de televisión no sabía qué estaba pasando, pues nunca recibió notificaciones.

“Fue un rato muy amargo, muy espantado, no sabía si entraban a secuestrarme, a robarme, a hacerme daño. Entraron a mi casa con alevosía y ventaja, trataron de sacarme a la mala porque saben que yo no estaba enterado, querían sacarme lo antes posible para que no pudiera hacer algo”, expresó.

“El abogado que contrataron mis vecinos no llevó bien el caso, se vendió. No nos avisaron de las notificaciones cuando sí estaban, me dijo que el juicio (de desalojo) seguía cuando ya se había perdido. Fui víctima doble de la inmobiliaria y del abogado por no haberme notificado de todo esto. Llegaron a mi casa como 25 policías tirando la puerta”.

Cuando ocurrió el desalojo, el abogado de ese momento desapareció, así que cambió de representante legal por Carlos Mata, quien agregó lo siguiente:

“Los recibos que Leonardo dio donde acreditó casi ocho millones de pesos no los tomaron en cuenta porque a la hora que los ofertó, al parecer eran falsificaciones de las firmas de la contraparte. Presentan un incidente para decir que las firmas no son verídicas.

“Las acciones legales que hemos emprendido son denuncias por los actos atroces que realizaron por parte de la primera defensa y por parte de la inmobiliaria que desconoce los pagos, pero como fueron bancarizados, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que determine qué va a pasar”, dijo el abogado Carlos Mata.

Respecto a los supuestos recibos falsos que presentó, el actual abogado expresó:

“Es aberrante la manera en que lo mencionan y lo que dicen que Leonardo les exhibió recibos falsos si ni siquiera estaba consciente de que lo iban a sacar, ellos mismos presentaron los incidentes para desconocer la firma de Leonardo”.