“Fuera de época”, la presión por casarse

El director Luis Javier Henaine tenía claro: para hacer la cinta Solteras debía rodearse de un equipo femenino.

Así lo formó. Los puestos creativos más importantes fueron para mujeres: diseño de producción, vestuario, maquillaje, asistente de dirección y el guión que coescribió con Alejandra Ólvera Ávila, son algunos ejemplos.

“Es cierto que soy un hombre retratando una historia de mujeres para mujeres, por esa razón el guión lo construimos entre una mujer y yo, teníamos los dos puntos de vista”, dice en entrevista.

La cinta sigue a Ana (Cassandra Ciangherotti), una mujer desesperadas por casarse que, como última medida, ingresa a un grupo de solteras en el que le enseñarán los secretos para encontrar al hombre ideal.

Ciangherotti comparte créditos con actrices como Gabriela de la Garza, Irán Castillo y Edwarda Gurrola, entre otras, en la cinta que estrena en salas nacionales el próximo 7 de junio.

“La idea nace de nuestra inquietud de esta presión social que existe sobre algunas mujeres para que se casen prontamente y que si no están casadas no tengan esta validez. No entendíamos muy bien esta ansiedad y necesidad de casarse”, dice.

Para retratar ese mundo el cineasta comparte que hubo un trabajo de investigación en el que encontraron cursos reales que se realizan en países como China. Al respecto Henaine lamenta que esa presión en ocasiones venga de las mismas mujeres.

“Muchas presionan a los hombres para que se casen o les den el anillo porque viene de su familia. Los hombres también reciben cierta presión pero no es igual, quizá no les importe tanto pero algunas mujeres, no todas, se sienten presionadas por esta situación”, comenta.

“Me parece algo que está fuera de época, donde decían que la mujer tenía que ser una ama de casa o esposa. En realidad eso nunca tenía que haber sucedido pero así ha sido la historia. Ahora siento que se quedaron atrapados en el pasado y piensan ‘ok, soy mujer, tengo que casarme, tengo que formar una familia y se les olvida que tienen todo el derecho o libertad de hacer lo que se les pegue la gana”, lamenta el director.

De acuerdo con Henaine la postura final que toma Solteras se enfoca en que cada quien debe ser libre de elegir lo que quiere de su vida sin que la sociedad diga qué es lo que tienen que hacer. Si algo lamenta es que en países como México, que considera machista, se repliquen estas actitudes.

“Vivimos en un país que es un poco machista por parte de los hombres y mujeres y todas estas instituciones que dicen que la mujer tiene que casarse para ser alguien en la vida. Eso está mal, es una postura que no debería de existir ya, es obsoleta”.

Luis Javier explica que sus actrices representan todo lo contrario a sus personajes al tener una actitud feminista, por lo que como parte del trabajo previo tuvo que explicarles que lo que retratarían en la ficción es algo que viven muchas mujeres.

“El proceso era que ellas no entendían o les costaba trabajo entender por qué este tipo de personajes tenían esa meta tan intensa”.