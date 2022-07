Frustrante, reactivación de obra del Tren Maya: Kate de Castillo

Frustrante. Esa es la palabra que Kate de Castillo utiliza para definir la reactivación de obras del tramo 5 del Tren Maya, detenidas en su momento por mandato de un juez.

La semana pasada, el gobierno federal informó que el tren había sido elevado a tema de seguridad nacional, por lo que no habría problema para seguir con las actividades.

La actriz fue, junto con una treintena de artistas como Eugenio Derbez, Rubén Albarrán y Bárbara Mori, quienes integraron un video en el que solicitaban al mandatario Andrés Manuel López Obrador acudir a la zona de construcción y hacer caso a especialistas que alertaban sobre la destrucción del ecosistema.

"Parece que están regresando otra vez y es súper frustrante que crean que porque estamos lejos (viviendo en otro país) no vamos a participar o no nos importa, no es así. O sea, es de ‘si te metes, por qué te metes; sino, por qué no te metes’. Todo lo que tenga que ver con México siempre me va a importar, interesar y, en la medida que yo pueda, voy a intentar ayudar", dice.

"Hice lo que pude mientras estaba allá (México), después nos pusimos de acuerdo que deberían seguir ciertas personas y yo también tengo con todo lo de mi demanda en contra del gobierno, tampoco quise meterme más y además de que no podía por estar a full con una serie, pero estoy al pendiente de todo eso", expresa.

Cuando se dio todo el tema, la actriz de “La misma luna” e “Ingobernable” se encontraba grabando “The biutiful lie”, serie producida por su compañía Cholawood Productions y Endemol Shine Boomdog.

Poco antes había terminado la nueva temporada de “La reina del sur”, en la que el personaje de Teresa Mendoza se aleja del mundo del narco y viaja a Sudamérica, donde tiene que enfrentarse a algunos antagónicos.

"Va a ser una guerrera, la ven a ver en otro nivel", adelanta Del Castillo.

Ahora promueve la nueva temporada de T.A.P, Taller de Actores Profesionales, programa de Canal Once, en el que Oscar Uriel se sienta con actrices, actores y cineastas para hablar de trabajo y la vida.

Ella es quien inaugura la tanda que inicia el próximo lunes, en horario nocturno, por el canal del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

"A Oscar lo conozco desde hace muchos años, me conoce desde que inicié, así que no podía esconder nada (risas). Fue divertido traer una recolección de eventos, momentos y trabajos por lo que he pasado.

"En ese momento estaba filmando ‘The biutiful lie’, que era lo primero que hacía en México desde hace muchos años y le platiqué de muchas cosas de eso, de estar emocionada, de que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a ella", refiere.

