Frida Sofía cancelaría su participación en "La casa de los famosos"

A pocos días de que el reality show de Telemundo, "La casa de los famosos", dé inicio con la participación de figuras como Alfredo Adame y Lupillo Rivera, se reveló que Frida Sofía, hija de la rockera Alejandra Guzmán, no formaría parte del proyecto. La empresaria generaba gran expectación y su participación había sido confirmada cuando apareció en un comercial para promocionar el programa. ¿Qué sucedió? Te contamos

La noticia de que la también modelo se retiraba del programa fue comunicada a través del canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante. El periodista expresó su sorpresa ante la decisión de la también modelo, calificándola como una "noticia bomba de último momento". Detalló que la artista aparentemente enfrentó problemas con la cadena Univisión, aunque la famosa le envió mensajes negando la situación y afirmando que, de haber demandas, debería ser ella quien demandara a la empresa.

¿Telemundo confirma a Frida Sofía en La Casa de los Famosos?

De acuerdo con sus fuentes, la miembro de la familia Pinal cambió de opinión varias veces sobre unirse al programa, poniendo condiciones como que no permitieran a su expareja Christian Estrada, lo cual se cumplió. Se dijo que Christian estaría en las galas, lo que no le gustó a la hija de la "Reina de corazones" e hizo otra petición.

"En estos días (Frida) venía a México. El domingo tenía que estar en el hotel para el martes entrar en el (show). Finalmente, ayer la daba ya Telemundo como un hecho". Sin embargo, hoy viernes, la hija de la "Reina de corazones" comunicó su decisión de no acudir.

Su ausencia se debería a problemas migratorios.

“Según me han dicho, tiene demandas porque se peleó con una vecina, creo que la golpeó; luego, la agarraron en estado inconveniente manejando. Tiene problemas con la ley de allá, por eso no podría venir, porque tal vez ya no la dejan regresar para allá (Estados Unidos)”, añadió.

Además, se especula que esta podría ser simplemente una táctica para mantener en secreto la llegada de la modelo y, al final, sorprender a sus fans: "Esto puede ser un plan entre Telemundo y Frida para despistar a (los medios)", dijo Infante.

No obstante, Frida Sofía no ha dado detalles al respecto.

