Los artistas del cartón político enfrentan la censura

FIL Guadalajara 2025: Gael García Bernal incursiona en los audiolibros; uno es "La metamorfosis" de Franz Kafka

En el exilio, México se convirtió en el refugio de Joan Manuel Serrat: "se me abrió cuando se me cerraron las puertas de mi casa"

Enoja a Taibo por señalamientos sobre falta de mujeres en colección del Boom 25 para 25; "¿quieres una colección por cuota?", responde

En 2024, la producción de libros en México cayó 4.1% y las ventas disminuyeron 2.6%

Dante Alighieri, bajo la mirada de Matos Moctezuma, Segovia, Hurtado y Lara

Cuando parecía encaminada a todo, “” de tuvo un tropezón: cayó 50% en su aforo semanal. Después de semanas cómodas con 21 mil asistentes, la película apenas reunió 10 mil en los últimos días.Con estas cifras, según cálculos de EL UNIVERSAL, la cinta apenas estaría rozando los 100 mil espectadores, lejos por ahora de los 112 mil que mantiene “Memorias de un caracol” en el lugar.Distribuidores consultados creen que el cierre será de “foto finish”: Del Toro podría recuperarse antes del 15 de diciembre, pero por ahora el monstruo anda más desinflado que amenazante.

Gloria Trevi convoca prensa… pero no quiere prensa

La cantante mexicana Gloria Trevi ofreció una entrevista en el estreno de su documental "La Trevi Sin Filtro" en la Ciudad de México. FOTO: AP/Claudia Rosel.
ofreció una rueda de prensa a medios, presencial y virtual, en el Estadio BMO de Los Ángeles para hablar de su concierto del 28 de febrero de 2026… solo que sin preguntas.La decisión habría sido motivada por el reciente escándalo que rodea a Javier Pineda Sola, el juez que la exoneró en 2004 y que hoy forma parte de su defensa. Se descubrió que en aquel momento no tenía cédula profesional de abogado. Con ese tema en el aire, la instrucción fue clara: declaración sí, cuestionamiento no. Toda la prensa se quedó con ganas de más… veremos si algo cambia en los próximos meses.

Las redes rechazan el “Beso” de Dua Lipa

La primera noche de en México no dejó a todos bailando de felicidad. En redes, la decepción fue instantánea cuando la cantante eligió “Bésame Mucho” como su “homenaje” local. Sí, es un clásico, sí, es histórico… pero para muchos fans fue la opción más predecible del menú. “¡Pinche cover feo!”, “Le echó más ganas en Colombia”, “¿No había un artista vivo que pudiera invitar?”, reclamaban. Otros reviraron: “¿Lo de hoy es el regional?” o “Mejor una de Jenni Rivera”. Algunos lo dijeron sin tapujos: Dua se fue directo al cliché, a la canción que han interpretado desde Elvis Presley hasta Super Junior y Calamaro en sus visitas al país. Como sea, nadie puede negar que el tema de Consuelo Velázquez es de los más importantes que ha exportado este país.

