Hace tan sólo unos días Franco Escamilla se convirtió en el blanco de cientos de críticas por parte de los usuarios de redes sociales por los supuestos comentarios machistas que lanzó en uno de sus videos.

En la grabación, Escamilla aconseja a las mujeres sobre las necesidades básicas de los hombres, las cuales, asegura, se resumen a tres: comida, silencio y con quien poder tener intimidad. "Si eres mujer y te estás preguntando '¿qué quieren los hombres?' ve y chécate, porque un día se te va a olvidar respirar", se le oye decir al comediante.

Sus palabras, como era de esperarse, ocasionaron que muchos pidieran su cancelación y lo llamaran, entre otras cosas, misógino, entre ellos el actor José Luis Reséndez quien no sólo reprobó la actitud del standupero, también le contestó con un meme inspirado en la bofetada que Will Smith le propinó a Chris Rock en la entrega del Oscar 2022: " No te preocupes mi Niño a todo Chris Rock le llega su Will Smith", escribió.

Franco Escamilla : "Chris Rock dijo ese chiste yo solo me lo fusilé, y lo mejoré, chúpenmela" Alguien : No te preocupes mi Niño a todo Chris Rock le llega su Will Smith! pic.twitter.com/89U9pWeiLA — José Luis Reséndez (@joeresendez) March 16, 2023

El mensaje llegó hasta los ojos del youtuber, quien a través de su podcast "Toy Aburrido", no sólo le contestó a Resendéz; también le recordó algunas de sus polémicas, pues anteriormente había sido acusado por violentar a alguna de sus exparejas: "Al principio no sabía quien era y como no soy grosero, yo solito me puse a googlear y lo primero que me sale dije: 'ya sé quien es'. Yo estoy haciendo apología del machismo y él hace una serie de narcos ¿no?. Y eso no es todo, ¿no es el que está acusado de golpear a una mujer?".

Franco terminó llamando al actor de doble moral y lo acusó de querer generar atención a costa suya. Asimismo dio por finalizado el asunto y le recomendó ser congruente con sus palabras y sus acciones.

Pero el problema no acabó ahí, el protagonista de "Señora Acero", volvió a expresarse y además de llamar tóxico a Escamilla, aseguró que la comedia del influencer afecta a la sociedad: "Se me acusa de moralista, por abrir los ojos a una realidad urgente, donde nuestras nuevas generaciones nos necesitan para sanar toda esa maldita maldición machista de mala crianza que afecta a nuestras familias y sociedad".



Esta es la respuesta que publicó el actor en sus redes sociales Foto: Instagram



Escamilla pide a los haters no involucrar a su familia

Cabe destacar que las críticas contra el regiomontano no han cesado, sin embargo, han ido escalando poco a poco y ya han alcanzado a su familia, situación por la que el influencer explotó y exigió a los usuarios que no se metan ni con su esposa ni con su hija.



“Ya no iba a hablar del tema, pero, cuando se meten con mi familia, ya no me parece justo. A mí díganme lo que quieran, cualquier insulto ya lo escuché desde secundaria. Pero no te puedes poner a insultar a una niña de 13 años”, externó.



