Fotos de Nicole Kidman alarman a fans: cuestionan sus piernas y su aparente delgadez

Nicole Kidman pretendía dar a conocer una campaña benéfica relacionada con la música, pero las fotos que utilizó para darla a conocer están dando de qué hablar en las redes, o la actriz de 56 años bajó de peso, o las imágenes están truqueadas al grado de que sus seguidores protestaron por lo extraña que se ve la protagonista de "Far and Away".

Kidman compartió una causa benéfica que busca recaudar fondos para los trabajadores de la industria de la música australiana, en el marco de la iniciativa #AusMusicTShirtDay. Esta ayuda se realiza a través de Support Act, una organización benéfica de la industria de la música de Australia que brinda servicios de ayuda cuando los artistas se encuentran en crisis y no pueden trabajar por problemas de salud.

En las fotos que muestra en su cuenta de Instagram porta camisetas que aluden a diferentes cantantes de su país, entre ellos, Keith Urban, su esposo; en el post Kidman escribió:

"¡Celebrando la música australiana para #AusMusicTShirtDay! Lanza una camiseta de uno de tus artistas australianos favoritos para ayudar a recaudar fondos para los trabajadores de la música a través de @SupportAct".

¿Qué pasa con las fotos de Nicole Kidman?

Lo que muchos cibernautas se cuestionaron tras la publicación de Nicole Kidman, fue "¿qué le pasó a la actriz?", pues luce muy delgada y con las piernas "extrañas", así que los comentarios son en ese sentido, en que luce muy delgada y diferente.

"Ella está muy muy delgada, necesita comida". "Desnutrida pero que te pasó". "¡Tallarines! ¡Necesitas comer pasta!", se lee.

Algunos consideran que Nicole Kidman abusó de los filtros o la edición para lucir mucho más delgada de lo que realmente es.

Algunos consideraron que sólo se trata de una edición exagerada para querer ocultar el paso del tiempo en sus piernas.

"Photoshop para que tus piernas se vean demacradas es decepcionante". "Cuerpo de niña de seis años". "¿Estás bien? porque te ves más delgada de lo que te he visto". "No te reconozco", opinaron algunos.

rad





Fuente: Emol.com - https://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2023/12/04/1114752/nicole-kidman-preocupa-fanaticos-peso.html